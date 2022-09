PARTISAN: «Svarog» kaller denne karen seg, som er medlem av en undergrunnsbevegelse. Han har latt seg intervjue av New York Times – med hjelp fra den ukrainske hæren. Han forteller blant annet om sabotasjeaksjoner og drap på dem som anses som ukrainske kollaboratører.

Ukrainere som har samarbeidet med russerne, blir drept etter tur

Ukrainere som har samarbeidet med de russiske okkupantene, blir tatt av dage etter tur. Hvem står bak drapene?

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Fra russisk side beskyldes ukrainerne for å stå bak. Russisk politi etterforsker flere av sakene.

Enkelte på ukrainsk side hevder russisk etterretning står bak. Men en ukrainsk partisangruppe har innrømmet at de står bak slike drap.

– Jeg vil tro at det er Ukraina som ligger bak disse drapene, sier krigsforsker Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet til VG.

– Hvorfor?

– Delvis er det viktig for Ukraina å forsøke å hindre russisk politisk kontroll, og ikke minst er det viktig å avskrekke andre ukrainere fra å samarbeide med russerne.

– Dette er en mørk side av krigen som vi ikke vet så mye om, og som vi ser i alle kriger, sier Ilmari Käihkö.

Den ukrainske etterretningstjenesten SBU på jakt etter kollaboratører i ei boligblokk i Kharkiv i april.

– Det bør være klart for alle som forrådte Ukraina; nå trenger ikke Russland deg mer, sier borgermesteren i Melitopol, Ivan Fedorov, som altså peker på russiske FSB for å stå bak.

Derimot har en ukrainsk undergrunnsgruppe av partisaner fortalt til The New York Times-journalisten Andrew Kramer at de driver med blant annet sabotasjeaksjoner og drap på kollaboratører.

De som omtales som partisaner skal særlig ha vært aktive nettopp i Zaporizjzja fylke, der Melitopol ligger. Det var det ukrainske militæret som arrangerte intervjuet for New York Times, noe som altså skulle tilsi at de har nære bånd til dem.

To partisaner, med kallenavnene «Svarog» og «Viking», fortalte at det viktige ikke var å drepe folk, men å skremme dem, slik at de forstår at «de aldri er trygge».

Uansett – på kort tid har en rekke ukrainske statsborgere som har samarbeidet med russerne, mistet livet – eller blitt forsøkt drept:

Fredag 16. september var det en eksplosjon i bygningen til riksadvokaten i den såkalte folkerepublikken Luhansk. Riksadvokaten Serhiy Gorenko og hans nestkommanderende Jekaterina Steglenko ble drept. Den ukrainske lederen for Luhansk fylke, Serhiy Gajdaj, hevder ifølge Unian at Ukrainas hemmelige tjenester ikke sto bak likvideringen av «riksadvokaten». Han mener at Gorenko ble fjernet av sine egne.

Søndag 18. september ble en politi-kollaborant i Melitopol drept, ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Unian . De skriver mannen heter Denis Stefankov. – Det var en kraftig eksplosjon på gårdsplassen til ei blokk i sentrum. Sannsynligvis var det en opprydningsaksjon fra FSB, sier altså borgermester Fedorov.

Fredag 16. september ble en nestleder for den militær-sivile administrasjonen og hans kone drept i byen Berdjansk, melder russiske REN TV . Likene til Oleg Bojko og kona Ludmila ble funnet i nærheten av garasjen deres. Kona skal ha vært leder for valgkomiteen i et fremtidig «liksomvalg» i byen. Russiske medier skriver at Kyiv-regimet står bak.

I den samme byen sprengte «lokale partisaner», som Unian omtaler dem, en kollaborant fra trafikkpolitiet, Aleksandr Kolesnikov. Han døde av skadene.

Nestlederen for den prorussiske administrasjonen i Nova Kakhovka er også død etter å ha blitt skutt med pistol, stadig ifølge Unian.

Den 28. august ble en landbruksbyråkrat i Kherson-området, Aleksej Kovalev, drept etter å ha blitt truffet av skudd der han bodde. Også en kvinne som var sammen med ham, døde, ifølge det russiske regjeringsorganet Rossiskaja Gazeta , som melder at russisk politi har startet etterforskning av saken.

Den 24. august ble bilen til Ivan Susjko sprengt i luften. Han var leder for den prorussiske administrasjonen i Mikhajlovka i Zaporizjzja fylke, melder rbc.ru

Forrige uke det kjent at den selverklærte rektoren ved universitetet i Kherson, Tatjana Tomilina, ble utsatt for en bombe i sin egen leilighet. Ifølge russiske medier overlevde hun, men hennes livvakt døde.

Den russiskinnsatte nestlederen for den sivil-militære administrasjonen i Kherson fylke, Kirill Stremousov, hevder selv på Telegram at han har vært utsatt for flere drapsforsøk.

Ifølge Stremousov mener Kyiv han har forrådt Ukraina, og at det er «Zelenskyjs personlige ordre» å drepe ham.

– Jeg mottar trusler hver dag, de truer også min familie, kone, barn, heter det ifølge Tass.

Krigsforsker Ilmari Käihkö viser til at ukrainere som ikke kan flykte fra de okkuperte områdene, må ta vanskelige valg, som kan lede til å begynne å samarbeide med russerne.

– Det har vært bilkøer til den russiske grensen. Det er bevis på at mange ukrainere har vært urolige for hva som ventet dem.

KRIGSFORSKER: Ilmari Käihkö ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki.

– Dette er en krig under krigen. Det er mer en intern kamp mellom ukrainere. Og den er ikke så svart-hvitt som den store krigen mellom Ukraina og Russland, der vi vet hvem som har rett og hvem som har galt. Dette er mer grått. Selvfølgelig skal man aldri samarbeide med okkupanter, men det er ikke alltid man har noe valg. Vi har ikke vært der og vet ikke omstendighetene, sier forskeren.

Mette Skak ved Aarhus Universitet sier det slik:

– I enhver krig vil det være noen som enten ut fra politiske sympatier eller frykt eller utsikter til inntjening, velger å være kollaboratører.

– Hva er spesielt med denne krigen?

– Siden 2014 har den østlige delen av Ukraina vært kontrollert av separatistene – det vil si i virkeligheten de russiske styrkene. Det har skapt en stabilitet, og noen lokale har nok tenkt at «dette kommer nok til å vare». De har ikke sett for seg at området noen gang skulle kunne bli befridd og bli en del av Ukraina igjen.

– Rømme eller bli dømt

– Hva kan du si om andre ukraineres reaksjon på kollaboratørene?

– Med den patriotisme som ukrainerne har vist i krigen og med de redsler som den øvrige sivilbefolkningen i Ukraina har blitt utsatt for, så – jeg sier ikke at det i orden å oppføre seg brutalt mot kollaboratørene – men det er vanskelig å forestille seg at det ikke skal komme voldsomme reaksjoner mot dem som har samarbeidet med russerne, sier Mette Skak til VG.

PRESIDENT: Volodymyr Zelenskyj fotografert i Kyiv sist uke.

President Volodymyr Zelenskyj roser den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU for måten de har fått kontroll etter at Ukraina vant tilbake store områder med sin motoffensiv.

– Enten vil kollaborantene prøve å rømme – og så gjenstår det å se om Russland vil slippe dem inn på sitt territorium, eller de vil bli dømt i henhold til gjeldende lovgivning i Ukraina, sier presidenten.

– Takket være SBU er det nå tillit til at okkupantene ikke vil ha noen støtte på ukrainsk jord, er den megetsigende meldingen fra Zelenskyj, gjengitt av Unian.