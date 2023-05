SJEKKER BILER: Det pågår en storstilt jakt på en gjerningsmann som drepte åtte i Serbia.

Masseskyting i Serbia: Åtte drept

Innenriksministeren omtaler det som en terrorhandling. Politiet jakter på en gjerningsmann.

Åtte personer er drept og 13 skadet i en ny masseskyting i Serbia. Det skriver TV-kanalen RTC.

Dette skjedde i Mladenovac sør for Beograd. Kanalen skriver at en mann åpnet ild med automatvåpen fra en bil.

Politiet satte i gang en massiv jakt på den mistenkte gjerningsmannen, som skal være en 21 år gammel mann. De har blant annet satt opp flere veisperringer i jakten, skriver Reuters.

Lokale medier skriver at mannen skal ha kommet tilbake med en angrepsrifle etter en krangel ved en skole i Mladenovac. Han begynte å skyte og fortsatte med å skyte tilfeldige fra bilen han satt i.

Innenriksminister Bratislav Gasic betegner hendelsen som en terrorhandling skriver avisen Novosti. Det er ikke kjent på hvilket grunnlag han omtaler hendelsen som det.

Skytingen skjer under 48 timer etter at åtte elever og en sikkerhetsvakt på en skole ble drept dagen etter at en 14 år gammel gutt begynte å skyte rundt seg på en skole i Beograd.