TATT: Den norske ekstremisten Arfan Bhatti sitter i varetekt i Islamabad.

Arfan Bhatti har ankommet retten i Pakistan

Den lokale advokaten i Pakistan tror på løslatelse, ifølge den terrorsiktede 45-åringens forsvarer John Christian Elden.

– Han gir uttrykk for at det normale vil være løslatelse, særlig med et så svakt bevisbilde som er presentert her, skriver Elden i en tekstmelding til VG.

Bhatti er siktet for å ha medvirket til terrorangrepet i Oslo natt til 25. juni i fjor. Han nekter straffskyld.







Norsk politi vil at Bhatti utleveres til Norge. Han sitter for tiden fengslet i den pakistanske hovedstaden Islamabad.

Rettsmøtet tirsdag begynner klokken 14.00 lokal tid, 11.00 norsk tid. Ifølge VGs representant på stedet er Bhatti ankommet rettssalen.

Advokat Elden, opplyser til VG at det skal være snakk om en såkalt kausjonshøring.

– Spørsmålet i retten i dag er om det skal stilles kausjon og eventuelt hvor mye, opplyser Elden til VG.

Mener bevisene er svake

Ingen norske advokater er til stede under møtet, men Bhatti representeres av den pakistanske advokaten Zia Ur Rehman.

Han mener bevisene mot Bhatti er svake.

– For å være helt ærlig, om denne saken hadde vært i et hvilket som helst utviklet land, ville han ikke ha blitt utlevert på basis av de bevisene norske myndigheter har levert til pakistansk politi, sa Rehman til NRK mandag kveld.

Til VG har advokaten tidligere sagt at Bhatti er offer for norske myndigheters islamofobi.

TROR PÅ LØSLATELSE: Advokat Zia Ur Rehman representerer Bhatti i Pakistan.

Vil bli i Pakistan

Bhatti ble etterlyst internasjonalt i september i fjor, da han ble siktet for å ha en bakmannsrolle i terrorangrepet natt til 25. juni i Oslo.

Like etterpå ble han pågrepet av pakistansk antiterrorpoliti.

Bhattis norske advokater har flere ganger sagt at det er uaktuelt for Bhatti å returnere til Norge i håndjern.

Dersom han løslates i dag, vil de «jobbe med saken fra Pakistan», opplyser advokat Farid Bouras i Elden advokatfirma til VG i en tekstmelding.

I 2018: Arfan Bhatti og John Christian Elden møtte i retten da Bhatti saksøkte den norske staten med krav om oppreising og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

To menn ble drept, ni personer ble skuddskadet og langt flere fikk mindre skader da Zaniar Matapour (43) løsnet skudd mot puben Per På Hjørnet og det skeive utestedet London i sentrum av hovedstaden.

Totalt fire personer er siktet for medvirkning til terrorangrepet.

VG har tidligere avslørt at en agent på vegne av Etterretningstjenesten chattet med en norsk etterlyst islamist før terrorangrepet 25. juni.

Senere chattet en agent også med det politiet mener er Bhatti, som da skal ha knyttet seg til angrepet.

