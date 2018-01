Kvinne siktet for å ha stjålet fra moren sin – under begravelsen hennes

En kvinne fra Massachusetts skal ha stått over sin egen mors begravelse – så hun kunne stjele fra den avdøde.

Resten av familien var samlet for begravelse, men den avdødes datter (30) møtte ikke opp. Ifølge politiet svarte hun heller ikke på telefoner fra familien, skriver nyhetsbyrået AP.

Begravelsen og tyveriet skal ha skjedd 5. januar i år.

Kvinnen skal ifølge politiet ha fått hjelp av en lokal mann (27). Ransutbyttet skal være en safe, inneholdende 90.000 dollar (ca. 725.000 kroner). Det var den avdødes forlovede som oppdaget at safen var forsvunnet, melder lokalavisen Telegram .

Ettersom kvinnen nylig hadde blitt kastet ut av huset for bruk av rusmidler, i tillegg til ikke å svare på telefonen under begravelsen, gikk det kort tid før hun ble mistenkt for ranet.

Ranerne og avdødes bil, som det ble antatt at de kjørte, ble etterlyst. Kort tid senere ble bilen stoppet og den 30 år gamle kvinnen skal ha vært rask med å smelle igjen døren til bagasjerommet da politiet ville se gjennom.

Det kom etter hvert frem at kvinnen og mannen bodde på et motell, og under ransaking av rommet skal det ha blitt funnet tyvegods fra flere steder.

Saken kommer for retten i februar, og begge de tiltalte har kriminelt rulleblad fra før. 30-åringen har tidligere begått identitetstyveri og forfalskning, mens 27-åringen tidligere har begått væpnet ran.

