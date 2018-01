STORE SKADER: Dette huset i Montecito er ubeboelig etter et enormt jordskred. Foto: Santa Barbara County Fire Department

Dødstallet fortsetter å stige i California

Publisert: 11.01.18 02:24

UTENRIKS 2018-01-11T01:24:01Z

17 mennesker har mistet livet og ytterligere 17 er savnet etter det voldsomme jordskredet i den amerikanske delstaten.

I Montecito nordvest i Los Angeles omkom flere mennesker da jordmasser skylte ned fra en åsside . I tillegg er minst 25 personer skadet. Lokale myndigheter sier over 100 hus er ødelagte, flere av dem er helt knust.

Flere hundre redningsmannskaper har siden tirsdag jobbet på spreng for å finne overlevende. Fortsatt er 25 prosent av området ikke blitt gjennomsøkt.

– Vi innser at dette kommer til å bli en lang og vanskelig reise for oss alle, sier Santa Barbra-sheriff Bill Brown på en pressekonferanse natt til torsdag norsk tid.

Berkeley Johnson forteller at han først hørte en kraftig buldring, før han så gjørmen som kom rasende.

– Det var en seks meter høy «bølge» med jordmasser, stein, biler og trær, så jeg bare løp.

Han forteller til CBS News at han kom seg opp på et tak. Derfra hørte han plutselig et skrik, og midt i gjørmehavet fant han en liten baby.

– Det var omringet av røtter, metall og steiner. Hvis vi ikke hadde stått like ved hadde vi aldri hørt det.

Se bilder fra herjingene her:

Montecito er kjent som et velstående område med rundt 9.000 innbyggere nordvest for Los Angeles. Kjendiser som Oprah Winfrey, Rob Lowe og Ellen DeGeneres har alle hus her. Sistnevnte har lagt ut en melding på Twitter hvor hun takker redningsarbeiderne.

– Jeg er knust for familiene som har mistet sine kjære, skriver hun.

Det er første gang på ti måneder at California opplever kraftig regnvær. Det siste året har delstaten vært rammet av flere omfattende skogbranner. Det har gjort grunnen utsatt for slike jordskred, ettersom utbrent jord ikke absorberer vann særlig bra.

