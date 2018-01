FLYKTER: Her flykter en mann og sønnen hans fra en landsby like ved Idlib by, som har blitt bombet flere ganger den siste uken. Foto: Foto: AP / Edlib Media Center / NTB scanpix

Bombeangrep i Idlib by krevde 34 liv – minst elleve var barn

NTB

Publisert: 08.01.18 11:45

Bombeangrepet mot hovedkvarteret til en jihadistgruppe i den syriske byen Idlib krevde 34 liv, hvorav elleve var barn, opplyser eksilgruppe.

I tillegg ble nesten 100 mennesker såret i den voldsomme eksplosjonen som rammet den opprørskontrollerte byen søndag kveld, ifølge Syrian Observatory for Human Right (SOHR).

19 av de 34 dødsofrene skal ha vært sivile.

Innbyggere har fortalt at eksplosjonen kunne høres over hele byen, og at rystelsene kjentes ut som et jordskjelv. Mange mennesker ble begravd i ruinene, og også nabohus fikk skader.

Det er uvisst hvem som står bak angrepet, som var rettet mot basen til en gruppe kalt Ajnad al-Koukaz. Gruppa består ifølge syriske aktivister stort sett av ytterliggående fremmedkrigere fra Kaukasus og Russland.

Russland, Tyrkia og Iran er blitt enige om å gjøre Idlib til en såkalt nedtrappingssone, men de siste ukene har provinsen blitt rammet av en rekke syriske og russiske luftangrep. Titusener av mennesker har flyktet.

