Dette er IS-terroristenes nye strategi

ANBAR/BAGDAD (VG) Gjemt i huler i den irakiske ørkenen planlegger terrorgruppen sine gjenerobringer. Norske soldater er sentrale i å holde IS nede.

«95 prosent av IS-land er tatt tilbake» , kunne NATO-sjef Jens Stoltenberg slå fast i fjor sommer. Verden pustet lettet ut. Etter flere år med terrorvelde, halshugginger, kidnappinger, sexslaver og barbari, ble store områder i Syria og Irak frigjort fra IS av den internasjonale koalisjonen. Terrorangrepene i Europa ble færre, flyktningstrømmen mindre.

Men kampen mot den såkalte Islamske staten er på langt nær over, får VG bekreftet av sentrale aktører på bakken.

«IS prøver å etablere seg på nytt i Syria og Irak. De er flere tusen personer, og noen av dem er fremmedkrigere», sier Christopher Ghika, nestkommanderende i den internasjonale koalisjonen mot IS, til VG.

– IS er en trussel verden må ta på alvor i minst fem til ti år fremover, fastslår Steinar Dahl, som leder de norske styrkene i Anbar-provinsen i Irak.

De ekstreme jihadistene hadde hele veien forutsett nederlaget i byer som Mosul og Raqqa, og har lagt detaljerte planer for fasen gruppen er inne i nå, ifølge en ny rapport.

Ny taktikk: Slik skal IS gjenoppstå

I studien «Out of the desert – ISIS’s strategy for a long war» har Hassan Hassan, ekspert på ekstremistisk voldelig islamisme, kartlagt den nye IS-strategien. Funnene er basert på terrorgruppens handlinger, publikasjoner og uttalelser.

Dette er IS’ neste steg i Syria og Irak, ifølge Hassan:

IS peker seg ut rurale, urolige områder der det har oppstått et politisk vakuum som gruppen kan utnytte. Herfra driver de en geriljakrig – en krigstaktikk som IS var kjent for før utvidelsen i 2014.

IS vil kunne gjenoppstå i større skala i det urolige grenseområdet mellom Deir ez-Zor i Syria og Anbar i Irak, dersom området forblir en politisk gråsone uten noe klart styre.

Fra sine skjulte leirer i ørkenen vil IS omgruppere seg, koordinere sovende celler, styrke seg finansielt ved pengeutpressing, samt planlegge angrep på byer og motorveier.

Angrepene er rettet mot kurdiske og sjiamuslimske militser, samt regjeringshæren, militærbaser og individer som er lojale mot myndighetene. Anslagene skjer ved bakholdsangrep («hit and run») og målrettede attentater.

Gjemmer seg i huler under bakken

Norge bidrar i kampen mot IS og har rundt 60 norske soldater stasjonert i Anbar-provinsen i Vest-Irak. De norske styrkene rådgir og trener den irakiske regjeringshæren, og er med ut på oppdrag i nettopp de grenseområdene Hassan advarer mot.

– IS kjenner disse ørkenområdene som jeg kjenner Indre Troms, sier den norske styrkesjefen Steinar Dahl da VG besøker Camp Midgard i Anbar.

Han forteller at IS-krigere har tatt i bruk et omfattende nettverk av underjordiske huler (både naturlige og menneskeskapte), som tidligere ble brukt av al-Qaida.

Huleinngangen kan være en liten åpning, men under finnes gjerne et rom med plass til over hundre personer, ifølge Dahl. Hulesystemene er ofte minelagte, og kan kun tas ut ved luftangrep.

Vil ikke hjelpe norske IS-krigere

– Jeg har mer respekt for IS enn jeg hadde for Taliban. De er taktisk og strategisk dyktige. Men jeg er ikke redd for dem, fordi vi er så godt forberedt, sier Dahl, som har tjenestegjort i Afghanistan.

Hver uke tar IS livet av irakiske styrker, ifølge Dahl. Han sier at han har forståelse for at irakerne «ikke har noe til overs for IS».

– Irakerne er der vi var i 1943–45; de er i en fedrelandskrig og vil kjempe til siste stund. De skyter først, og spør etterpå. IS har samme tilnærming. Hvis du er IS-kriger og blir anholdt, har du vunnet i Lotto.

Dahl sier at de har diskutert hva de skal gjøre dersom de møter en norsk IS-kriger i Anbar-ørkenen. Ifølge PST er rundt 30 nordmenn igjen i Syria og Irak.

– Svaret er at vi ikke har plikt til å hjelpe noen hjem til Norge, sier styrkesjefen.

Her finnes IS i dag

På det meste hadde IS kontroll over et område på 88.000 kvadratkilometer (på størrelse med Sør-Carolina) i Irak og Syria. I dag opererer IS i mindre celler i en rekke land: