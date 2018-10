Makaveli Lindén skal ha oppsøkt lege før pågripelsen

DIJON (VG) Drapssiktede Makaveli Lindén skal ifølge statsadvokaten i Frankrike ha oppsøkt lege mens han var på flukt. Hans franske advokat beskriver tilstanden hans som svak.

Statsadvokat Pascal Labonne-Colli opplyste til VG i 16-tiden onsdag at fengslingsmøtet i retten i Dijon er over, og at Makaveli Lindén nå skal overføres til fengsel.

Han er varetektsfengslet frem til norske myndigheter får ham utlevert, innen en frist på 40 dager, opplyste statsadvokaten til den fremmøtte pressen utenfor rettsbygningen.

Lindén ble ført ut av rettsbygningen uten bind for øynene like etterpå. 20-åringen har på VGs bilder tydelige merker flere steder i ansiktet.

Da han ble ført inn i bygget tidligere på dagen, ble han eskortert av flere politibetjenter og hadde bind for øynene.

Nå er det opp til norske myndigheter å få sendt over det nødvendige papirarbeidet slik at den drapssiktede 20-åringen kan utleveres til Norge.

– Jeg vil ikke spekulere i hvor lang tid det vil ta å få ham utlevert til Norge, sier Labonne-Colli til VG

– Ønsker han å bli utlevert til Norge?

OVERFØRES TIL FENGSEL: Her blir drapssiktede Makaveli Lindén ført ut av rettsbygningen i Dijon onsdag ettermiddag. Denne gangen uten bind for øynene.

Oppsøkte lege da han var på rømmen

Ifølge Labonne-Colli skal Lindén ha oppsøkt lege på egen hånd tidligere denne uken.

– Han skal ha oppsøkt lege selv før han kom til Dijon, mest sannsynlig i Châlons-en-Champagne. Han virker ved god helse, men bærer preg av avhengighet. Etter forholdene er han i god form. Han hadde noen merker på kroppen som skal ha stammet fra tidligere, og klaget over vondt i ryggen. Han vil få tilsyn av lege når han overføres til fengsel, sier han.

Labonne-Colli sier til VG at merkene i ansiktet til Lindén skal være fra tidligere, uten at han spesifiserte fra når.

På spørsmål om han skal ha blitt dårlig behandlet av fransk politi, sier Lindéns forsvarer Michelle Riquet at hennes klient ikke har sagt noe om det.

– Hvorfor reiste han til Dijon?

– Inntrykket mitt er at han hadde lagt ut på tur, og ville sørover. Det virker som om toget han gikk på tilfeldigvis skulle til Dijon.

Forsvarer om hans tilstand: – Svak

Lindéns advokat Michelle Riquet sier til VG at klienten hennes ikke har sagt noe om han vil til Norge, eller om han vil utleveres dit.

– Han har ikke sagt noe om hvorfor han er her, eller noe annet om saken. Rettens behandling i dag var kun en formalitet, sier hun.

– Hvordan er hans tilstand?

– Svak, sier hun.

Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt sier til VG onsdag ettermiddag at de har kontakt med franske myndigheter om saken, men at videre saksbehandling skjer på et formelt nivå.

– Begjæringen om utlevering må behandles av flere instanser og gå via justisdepartementet i Norge, deretter tilsvarende myndigheter i Frankrike, før begjæringen kan behandles. Vi har fått frist til 30. november, men har på grunn av sakens natur laget den allerede i dag, sier Hatlo.

– Ikke avhørt

Han anslår at begjæringen om utlevering vil bli tilsendt franske myndigheter fredag denne uken.

– Vi er opptatt av at vi skal få lov til å være med på avhør. Det kan gå noe fortere, men vi må fortsatt sende en rettsanmodning om dette fra statsadvokaten i Norge, til statsadvokaten i Sverige. Vi håper å få opprettet denne kontakten raskt, og stilt ham de spørsmålene vi ønsker, sier Hatlo.

Han sier det foreløpig ikke er gjennomført avhørt av Lindén i Frankrike:

– Det er ikke gjennomført avhør. Vi har ikke bedt franske myndigheter om dette, men det er naturlig at han har forklart seg, sier Hatlo.

– Kjenner dere til hva merkene i ansiktet hans skyldes?

– Dette er en del av det vi ønsker å få dokumentert, sier Hatlo.

Lindén har foreløpig ikke fått oppnevnt noen norsk forsvarer, men dette vil bli naturlig når norsk politi skal være til stede ved fremtidige avhør, sier politiadvokaten.

Politiet skal søndag formiddag ha fått signal fra mobiltelefonen til 20-åringen, og dermed sporet 20-åringens bevegelsesmønster. I realtid fulgte de tirsdag hans togreise mot Dijon i Frankrike.

Pågrepet på perrongen

På perrongen ble Lindén pågrepet av franske spesialstyrker klokken 16.30 idet han gikk av toget i den franske byen Dijon, sentralt i Frankrike. Lindén hadde da vært på flukt i ni dager.

Det var spesialstyrken BRI som håndterte hele aksjonen, fra de første opplysningene om at Lindén befant seg i Frankrike og til han ble pågrepet.

BRI er en nasjonal innsatsstyrke som fokuserer på blant annet organisert gjengkriminalitet og de er spesialister på å overvåke og spane på sine mål før de går til pågripelse.

Norsk politi jobber nå med en rettsanmodning, hvor de vil begjære den drapssiktede utlevert til Norge

– Hvor lang tid det vil ta, vil først og fremst avhenge av hans samarbeidsvilje. Hvis han samtykker kan det gå relativt raskt, hvis ikke kan det ta måneder, sier Hatlo. Et team fra Oslo skal sendes til Frankrike for å delta på avhørene, sa politiadvokat Christian Hatlo til VG tirsdag kveld.

Drapssiktet

Makaveli Lindén var etterlyst og siktet for drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24). Paltto ble knivdrept i sin egen leilighet på Majorstuen mandag 15. oktober.

Lindén er også siktet for ranet som skjedde i Essendrops gate samme morgen .

Politiet har tidligere opplyst at deres teori om at begge ofrene var tilfeldige er styrket.