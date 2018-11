UTSPURT: Saudi-Arabias flagg vaier over landets ambassade i Istanbul i Tyrkia. Mandag ble Saudi-Arabia grillet om drapet på journalisten Jamal Khashoggi i FNs menneskerettsråd. Foto: AP / NTB scanpix.

Saudi-Arabia grillet av FNs menneskerettsråd

UTENRIKS 2018-11-05T15:57:28Z

Drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi var et av temaene da landet måtte svare for seg i FNs menneskerettighetsråd.

NTB

Publisert: 05.11.18 16:57

Den saudiarabiske delegasjonen redegjorde mandag for hvordan landet etterlever sine menneskerettighetsforpliktelser og svarte på spørsmål fra andre land, da de ble utspurt av FNs menneskerettsråd i Genève.

Under høringen uttrykte vestlige land særlig kritikk etter drapet på Khashoggi, og stilte krav om en «troverdig» og «gjennomsiktig» etterforskning.

– Vi fordømmer dette overlagte drapet, sa en av de utsendte fra USA, som for første gang deltok som observatør i menneskerettsrådet etter at de trakk medlemskapet sitt i juni.

Nevnte så vidt Khashoggi

Det er drøyt en måned siden Khashoggi ble drept inne på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i Tyrkia . Mandagens høring kommer samme dag som en tyrkisk tjenestemann anklaget Saudi-Arabia for å ha sendt eksperter til Istanbul for å dekke over drapet før tyrkisk politi fikk komme til.

Tross hardt press både internasjonalt og fra diplomatene i menneskerettsrådet, snakket den saudiarabiske delegasjonen nesten ikke om Khashoggi-saken under høringen. Isteden gjentok de en kommentar de har kommet med tidligere.

– Vårt land er forpliktet til å gjennomføre en rettferdig etterforskning av drapet på Khashoggi, og alle de ansvarlige vil bli rettsforfulgt. Etterforskningen fortsetter i henhold til våre lover, sa lederen for Saudi-Arabias menneskerettskommisjon Bandar al-Aiban.

Kvinners rettigheter og krigen i Jemen

Mandagens utspørring rettet også søkelyset mot krigen i Jemen, der en saudiledet militærkoalisjon har fått kritikk for sine mange luftangrep. Ifølge FN er minst 10.000 mennesker er drept i Jemen siden 2015, og konflikten har ført til hungersnød for millioner av mennesker.

I tillegg tok den britiske ambassadøren Julien Braithwaite opp under utspørringen at Storbritannia var «alvorlig bekymret for den forverrede menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia», og pekte på kvinners rettigheter, massearrestasjoner av rettighetsforkjempere og omfattende bruk av dødsstraff.

Saudi-Arabia fremhevet at de har gjort framskritt på beskyttelsen av menneskerettigheter, blant annet gjennom reformer som har gitt kvinner mulighet til å kjøre i det ultrakonservative landet.

Hvert fjerde år

Samtlige av FNs 193 medlemsland gjennomgår en allmenn gransking, såkalt «universal periodic review», i menneskerettsrådet hvert fjerde år.

Menneskerettsrådet består av 47 medlemmer, som velges av FNs hovedforsamling for en periode på tre år.