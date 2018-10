BLE 87: Lisbet Palme i møte med VG i 2004. Foto: Karin Beate Nøsterud/VG

Lisbet Palme er død

UTENRIKS 2018-10-18T11:23:33Z

Enken etter den tidligere svenske statsministeren Olof Palme ble 87 år gammel.

Publisert: 18.10.18 13:23

Det skrivet det svenske nyhetsbyrået TT. Hun skal ha dødd etter lengre tids sykdom.

– Vi har sagt at familien ikke kommer til å gi noen ytterligere kommentar enn hva vi har sagt til TT, sier sønnen Mårten Palme til Aftonbladet .

Lisbet Palme var enken etter den tidligere svenske statsministeren Olof Palme, som ble skutt og drept under et attentat i Stockholm i 1986. De to giftet seg i 1956.

Hun var hovedvitnet som pekte ut Christer Pettersson som skyldig i drapet på ektemannen. Til tross for en fellende dom i tingretten i 1989, ble Pettersson frikjent av den svenske lagmannsretten. Drapet har derfor forblitt uløst.

Pettersson døde i 2004 etter å ha slått hodet etter et antatt epileptisk anfall.