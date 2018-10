GIGANTISK STATUE: «Statue Of Unity» er verdens høyeste statue. Ikke alle er fornøyde med at den er oppe. Foto: AMIT DAVE / X01413

Verdens høyeste statue vekker oppsikt blant lokalbefolkningen

Statuen «The Statue of Unity» står i India og er 182 meter høy.

Statuen er dedikert til Sardal Patel, eller Vallabhbhai Patel, som var den første visestatsministeren i India og som er sett på som et indisk frigjøringsikon. Han var innenriksminister fra 1948 frem til hans død i desember 1950, og var i tillegg advokat. Nå får han altså en gigantstatue av seg selv i delstaten Gujarat.

I tillegg til støtte fra Gujarat, har Narendra Modi (Indias statsminister) og hennes regjering også vært med på finansieringen. Han har også personlig gått ut og spurt om bønder rundt om i landet kan donere jern til konstruksjonen. Også private donasjoner har vært en del av inntektene til statuebyggingen.

Den har kostet rundt 3,5 milliarder kroner å bygge, og det har tatt akkurat fem år. Døgnet rundt har det jobbet rundt 4000 mennesker for å få ferdigstilt statuen, ifølge Washington Post.

Mange misfornøyde

– Det kommer til å bli en turistattraksjon. Se vår storhet, møt nasjonens storhet. Det er dette vi ville, har Modi sagt i en reklamefilm.

Likevel er det ikke alle som er fornøyde med statuen:

– Om Patel hadde levd i dag, hadde han aldri gått med på å bygge en statue til en så høy kostnad, sier det tidligere parlamentsmedlemmet og en av dem som er kritiske til statuen, Amarsinh Chaudhary.

I tillegg har representanter fra 22 byer i nærområdet rundt Gujarat skrevet et åpent brev til Modi, der de ber statsministeren om å ikke møte opp på den offisielle åpningsseremonien til statuen.

Frihetsgudinnen fire ganger så liten

Med sine 182 meter blir statuen verdens høyeste. Den er 100 ganger høyere enn et gjennomsnittsmenneske og tåler vindkast opp til 180 kilometer i timen og jordskjelv opp mot 6,5 på Richters skala, ifølge Hindustan Times.

Med sine 182 meter dyttes den 128 meter høye Vårtempelbuddhaen i Henan-provinsen ned til en 2. plass i verden over verdens høyeste statuer. Til sammenligning er Frihetsgudinnen i New York «bare» 42 meter høy.

Likevel er det ikke sikkert at «The State of Unity» blir verdens høyeste så altfor lenge. Det snakkes om at det kommer opp en statue i Bombay på ekstreme 212 meter av Chhatrapati Shivaji, som var Maratharikets (i dag India) grunnlegger og første hersker.