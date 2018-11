FAR OG SØNN: Donald Trump fotografert sammen med sin sønn Eric i forbindelse med et valgmøte på Westgate Las Vegas Resort & Casino under presidentvalgkampen i 2015. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump-sønn til VG: – Tror vi kommer til å gjøre det veldig bra

UTENRIKS 2018-11-07T00:27:42Z

WASHINGTON D.C. / OSLO (VG) Valglokalene stengte i Indiana ved midnatt norsk tid, og de aller første resultatene viser republikansk ledelse. Fra flere steder i USA meldes det om teknisk trøbbel og lange køer med velgere.

Publisert: 07.11.18 01:27 Oppdatert: 07.11.18 02:01

Da Donald Trump ble president, overlot han driften av sitt forretningsimperium til sine to sønner Donald Trump jr. og Eric Trump. VG møtte sistnevnte i lobbyen på Trump International Hotel i Washington D.C. noen timer før de første valgresultatene begynte å komme inn tirsdag kveld amerikansk tid. Han har grå dress og langt rødt slips, slik som sin far.

– Dette blir en fin kveld, sier Eric Trump da han stopper opp for å snakke med VG. Han avviser høflig vårt forslag om et kort intervju.

– Hva tror du om kveldens valg?

– Jeg tror vi kommer til å gjøre det veldig bra. Sorry, men mer har jeg ikke tid til, sier Eric Trump, før han lirer av seg noen vennlige fraser om Norge.

Alle de 435 medlemmene av Representantenes hus og en tredel av de 100 representantene til Senatet er på valg tirsdag. Samtidig anses valget på mange måter som en folkeavstemning over Trumps første to år ved makten.

Valg-trøbbel

Millioner av amerikanske velgere deltar i tirsdagens mellomvalg. Flere steder er det meldt om svært lange køer, maskintrøbbel og andre problemer.

En dommer bestemte tidligere tirsdag at tolv valglokaler i delstaten skal holde åpent i opptil to og en halv time lenger fordi de åpnet for sent, skriver NTB. Lokalene skulle etter planen stenge klokken 18 lokal tid, altså midnatt norsk tid, men ettersom flere av dem åpnet så mye som halvannen time for sent, skal velgerne få mulighet til å stemme også etter dette. Problemene skyldes at enkelte valgarbeidere trakk seg, og at andre ikke kom for å hente valgmateriell. I tillegg var flere valglokaler stengt da valgarbeiderne ankom tirsdag morgen.

I New York City blir det meldt om lange køer fordi flere maskiner som skal skanne stemmesedlene, brøt sammen.

I bydelen Brooklyn skal de fleste skannemaskinene ha vært ødelagt ved to ulike valglokaler, noe som førte til at folk måtte vente i timevis på å avgi stemme.

Det er ventet stor valgdeltagelse. Ved ett av valglokalene på Manhattan var oppmøtet så stort tirsdag morgen at køen strakte seg rundt idrettsplassen på en skole.

Flere valglokaler i delstaten Georgia holder åpent lenger enn planlagt, skriver demokratenes guvernørkandidat Stacey Abrams på Twitter. Delstaten har opplevd noen av de mest omfattende problemene. Der måtte enkelte velgere finne seg i å vente tre timer i kø før de fikk avgi stemme. I et valglokale i Snellville i Georgia skiftet over 100 mennesker på å sitte på noen barnestoler og på gulvet mens de i flere timer ventet i kø. Samtidig fungerte ikke stemmemaskinen i valgkretsen Gwinnett County, så valgarbeidere måtte dele ut stemmesedler av papir. Et ukjent antall personer skal ha forlatt valglokalet uten å stemme på grunn av køene.

Første endelige resultat

Resultatet fra guvernørvalget på Guam var det første som ble klart like etter midnatt norsk tid, og det viser seier til demokratene. Lou Leon Guerrero vant over den sittende, republikanske guvernøren på Guam Ray Tenorio. Det er første gang siden 2003 at demokratene har guvernøren på Guam.

Guam er en øy i Stillehavet, og er det østligste delen av USA. Øya er ikke del av noen amerikansk delstat, men er et eget territorium.

Valgdagsmåling: USA på feil spor

55 prosent av velgerne er misfornøyd med president Donald Trump, og 56 prosent mener USA er på feil spor, ifølge en valgdagsmåling publisert av CNN.

Bare 44 prosent av velgerne som er intervjuet på valgdagen, mener at Trump gjør en god jobb, et tall som neppe vil glede Trump. Bare 41 prosent mener landet er på rett spor.

39 prosent av velgerne sier at deres stemme var en stemme imot Trump, mens bare 26 prosent sier at stemmen var for Trump. 33 prosent sier at Trump ikke var en faktor.