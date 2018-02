POPSTJERNE: Sherine Abdel Wahab er her avbildet under en konsert i Tunisia sommeren 2017. Foto: FETHI BELAID / AFP

Egyptisk popstjerne dømt for Nilen-kommentar

NTB

Publisert: 28.02.18 02:53

Den 37 år gamle sangeren Sherine er dømt til seks måneders fengsel for å antyde at man kan bli syk dersom man drikker vann fra Nilen.

Sherine Abdel Wahab har bedt om unnskyldning etter at hun spøkte med konsertpublikum om at de kunne få i seg parasitter dersom de drakk av elven som renner gjennom landet og hovedstaden Kairo.

I et videoopptak blir hun spurt av en fan om å synge sangen «Have you ever drunk from The Nile» – «Har du noen gang drukket av Nilen».

Sherine svarer at man kan få sykdommen bilharzia av å drikke vannet fra elven. Parasittsykdommen, som kan føre til skader på indre organer, var tidligere svært utbredt i Egypt .

– Drink Evian i stedet, spøkte stjerne i opptaket, som senere ble kjent for offentligheten.

En lavere rettsinstans har dømt henne for å spre falske nyheter, men Sherine er foreløpig fri mot kausjon mens dommen blir anket.

Sangeren er svært kjent i regionen. Hun er også skuespiller og ledet den arabiske versjonen av talentprogrammet «The Voice».

Tirsdag ble også en annen sanger dømt for å «oppfordre til usømmelighet»: Leila Amer ble dømt til to års fengsel for en musikkvideo med seksuell antydninger.