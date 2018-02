TILBAKE: Elever som kom tilbake til Marjory Stoneman Douglas High School onsdag fikk roser av fremmøtte. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Her vender Florida-ungdommene tilbake til skolen

WASHINGTON, D.C. (VG) Samtidig som elevene i Florida vender tilbake til skolen for første gang siden masseskytingen kommer nyheten om at USAs største sportskjede vil slutte å selge semiautomatiske rifler.

Det er i dag to uker siden 17 mennesker ble skutt og drept og 15 skadet på en videregående skole i Parkland, Florida. Siden den gang har debatten om strengere våpenlover vært kraftigere og mer høylytt i USA enn på lenge.

Mye av det skyldes hvordan overlevende fra massakren på Marjory Stoneman Douglas High School dag etter dag har vært i media og sagt at de krever endring.

I dag, samtidig som de har vanlig skoledag for første gang etter skyteepisoden, får de betalt for sin utrettelige innsats. Riktignok ikke fra politikerne, som de krever skal lage nye lover, men fra en kommersiell aktør.

USAs største sportskjede, Dick’s Sporting Goods, opplyser nemlig at de ikke lenger kommer til å selge semiautomatiske rifler fra noen av sine butikker. De vil heller ikke selge høykapasitets-magasiner, som gjør at en skytter kan avfyre langt flere skudd enn med vanlige magasiner før våpenet må lades om. Til slutt opplyser de at de ikke kommer til å selge noen våpen til personer under 21 år, selv om loven sier at 18-åringen kan kjøpe våpen.

Allerede etter skoleskytingen ved barneskolen Sandy Hook i 2012 sluttet selskapet å selge semiautomatiske rifler i mange av sine butikker, men de fortsatte å selge dem i friluftslivsbutikkene sine, som går under navnet «Field & Stream». Nå er det slutt også der.

Solgte våpen til drapsmannen

– Etter Parkland-skytingen følte vi at vi måtte gjøre noe. Alle snakker om at tankene deres og bønnene deres går til de overlevende og pårørende, og det er fint det, men det gjør ikke noen virkelig forskjell, sier styreformann Edward W. Stack i et intervju med CNN .

Han forteller at de konkluderte med at nok får være nok. Det var særlig måten skoleungdommene i Florida reagerte som fikk selskapet til å ta grep.

– Når de kan være så tøffe, så må vi også kunne være det, mener styreformannen.

Stack forteller at de nylig fant ut at drapsmannen i Florida kjøpte et våpen hos dem i november i fjor. Riktig nok brukte han ikke dette våpenet i skoleskytingen, men det gjorde likevel inntrykk på ledelsen i sportskjeden.

– Da vi oppdaget dette fikk vi alle en vond klump i magen.

Han vil ikke svare på hvordan det påvirket selskapets økonomi da de sluttet å selge rifler av typen AR-15, som drapsmennene både i Florida for to uker siden og ved Sandy Hook brukte, for seks år siden. Han vil heller ikke si hvor mye de anslår å tape nå.

– Jakt er en viktig del av våre forretninger, så vi er klar over at dette betyr økonomisk tap, er alt Stack ønsker å si om det.

Terapihunder

Torsdag morgen, lokal tid, vendte altså skoleelevene ved Marjory Stoneman Douglas High School tilbake til klasserommene for første gang siden tragedien rammet dem for to uker siden. Der ble de ifølge Miami Herald møtt av støttespillere som ga dem blomster og viste frem plakater med slagord for strengere våpenlover.

Det var også et stort sikkerhetsoppbud utenfor skolen. Flere elever har gitt uttrykk for at de er redde for å dra tilbake til skolen, fordi de frykter noe lignende skal skje igjen. Enkelte har også bestemt seg for å ikke dra tilbake, men fullføre skoleåret via internett.

Skoledistriktet har også sørget for å at det er terapihunder tilstede på skolen i dag, samt gir elevene mulighet til å oppsøke kriserådgivere i løpet av skoledagen.

– Det kommer ikke til å være en typisk skoledag. Vi kommer til å legge forholdene til rette så godt som mulig for studentene. Vi forstår at mange fremdeles sørger og bearbeider traumatiske hendelser, forteller skoledistrikts leder Robert Runcie.

Dagen ble startet med 17 sekunders stillhet.