Her er smuglertunnelene: – Trumps mur fungerer ikke. Den er bare et symbol.

NOGALES, MEXICO (VG) Nede i kloakken under meksikanske Nogales, noen meter fra USA, har politisjef Juan Avila og hans menn avslørt flere av kartellenes smuglertunneler.

Publisert: 10.02.19 18:28







Den blytunge jernristen løftes opp, og vi klatrer ned, før vi går innover i mørket. Vi er ved det over fire meter høye, rustne grensegjerdet som splitter Nogales i en amerikansk og en meksikansk del.

Sinaloa-kartellet styrer mye i denne byen, men politisjefen og hans bevæpnede menn har ikke gitt opp. For bare en måned siden oppdaget de en ny smuglertunnel bare 400–500 meter fra grensen.

EN DRITTJOBB: Politisjef Juan Avila og hans menn på vei nede i kloakken under Nogales for å vise smuglertunnelene de har oppdaget gjennom årene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det er den femte smuglertunnelen som er oppdaget i Nogales de siste ti årene. Den ble murt igjen av myndighetene kort tid etter at den ble oppdaget.

Nå tar politisjefen og hans menn VG med på en eksklusiv, guidet tur under bakken i Nogales.

Kartellene har fraktet både narkotika og migranter her. De lar seg overhodet ikke stoppe av det eksisterende gjerdet eller eventuelt en mur slik som Donald Trump krever, mener Avila.

– En mur fungerer ikke. Den er bare et symbol, slik det gjerdet som er her er det, sier Avila.

Trumps drøm om en komplett mur har en kostnad på minst 25 milliarder dollar. Han ber Kongressen om 5,7 milliarder dollar til å begynne arbeidet. Hvis ikke han får disse pengene, truer han med en ny nedstengning av deler av statsapparatet fra 15. februar.

ÅPEN FORTSATT: Denne åpningen er ikke murt igjen, men meksikansk politi sier at amerikanerne har full kontroll på den andre siden, bare noen meter unna. Foto: Thomas Nilsson / VG

Men her i Mexico mener den 37 år gamle politisjefen på grensen at Trumps fremgangsmåte er fryktelig gammeldags. Avila forteller at de har et nært samarbeid med det amerikanske politiet i Arizona.

Fare for ny shutdown Den delvise nedstengningen av statsapparatet som varte i 35 dager – den lengste i amerikansk historie – kostet USA minst 6 milliarder dollar, ifølge S & P Global Ratings. Det var i så fall 300 millioner dollar mer enn de 5,7 milliardene som president Donald Trump krevde til en mur mot Mexico.

800.000 statsansatte gikk glipp av to lønninger i den måneden halvparten av dem måtte jobbe og halvparten var permittert. De får imidlertid lønna etterbetalt senere. Noen av dem VG har snakket med fikk etterbetalt før sist helg.

Trump truer med en ny såkalt shutdown 15. februar hvis han ikke får penger til en mur eller til grensebarrierer. Mange tror Trump tar til takke med mindre enn de 5,7 milliarder dollarene for ikke å tape helt ansikt. Vis mer vg-expand-down

Grensepolitiet på amerikansk side har avansert teknologi som han også får nytte av.

Han sier også at en ny mur langs grensen kan forverre situasjonen.

– Vi må finne andre strategier, ikke en mur. Det handler om å skape en kultur for å motvirke all slags kriminalitet i de landene hvor narkotikatrafikken starter. Det betyr at det må investeres for å forebygge vold i de landene i Sør-Amerika hvor narkotikaen kommer fra. Men jeg er også imot muren fordi det er en miljømessig katastrofe og vil gjøre forholdet mellom USA og Mexico enda dårligere, sier politisjefen mens vi går på rundturen i kloakken.



En av tunnelene er faktisk åpen ennå. Den er for liten til å ta mennesker, men stor nok til narkotika. Avila forsikrer at amerikanske grensevakter har full kontroll på den andre siden.

MURT IGJEN: Politisjef Juan Avila ved en av de gjenmurte tunnelene i kloakken under byen Nogales som ligger helt på grensen mot USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Noen av disse tunnelene ble oppdaget på 80-tallet. De starter alltid i et hus og kommer inn i kloakksystemet som bare er to meter fra USA. Nå har amerikanerne teknologien til å oppdage vibrasjoner og bevegelser i jorden, sier han.

Avila tegner et bilde av at de har kontroll, selv om Trump mener at det er en gigantisk krise på grensen. Politiet patruljerer jevnlig nede i kloakksystemet. Og han mener også Nogales har fått et ufortjent dårlig rykte.

– Vi har flere politimenn enn før – og de er bedre trent. Samtidig er det et faktum at marihuana er blitt legalisert i mange delstater i USA, og det har også gjort narkotikaproblemet mindre, mener han.

STENGT UTE: På det over fire meter høye grensegjerdet som splitter Nogales i to, henger det flere kors for å symbolisere migranter som døde i ørkenen på vei mot drømmen om USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

Politiet i Nogales har tidligere vært rammet av en rekke korrupsjonsskandaler. Det er påvist flere forbindelser til Sinaloa-kartellet og andre mindre celler.

– Kan det være mange tunneler i Nogales som dere ikke har funnet ennå?

– Jeg har ingen anelse, svarer politisjefen.

Juan Avila mener også at Mexico får ufortjent mye negativ omtale. Han sier flere ganger at narkotikaen og migrantene kommer fra Sør- og Mellom-Amerika – og at Nogales bare er et stoppested på veien.

– Jeg kan gå trygt rundt i denne byen her, mener politisjefen, flankert av bevæpnede betjenter.

VG I MEXICO: Fotograf Thomas Nilsson (til høyre) og USA-korrespondent Robert Simsø Foto: Thomas Nilsson / VG

Flere enn 33 000 mennesker ble drept i Mexico i 2018, noe som er en økning på hele 33 prosent fra året før, viser myndighetenes egne tall.

Mexicos nye president Andreas Manuel Lopez Obrador sa nylig at han vil prøve en ny taktikk i kampen mot narkotika. Han sier at han ikke lenger vil prioritere å sette inn hæren mot narkobaronene.

– Vi ønsker fred. Ingen narkoledere er tatt, men det er ikke vårt hovedfokus. Regjeringens viktigste oppgave er å ivareta befolkningens sikkerhet, sa presidenten i en brifing til mediene i slutten av januar.