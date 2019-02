PLANTEETER: Bajadasaurus pronuspinaxen er funnet i Argentina. Her er en rekonstruksjon stilt ut i Buenos Aires. Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Fant ny planteetende dinosaur i Sør-Amerika

Dinosauren brukte trolig de uvanlig lange ryggvirvlene til å jage bort rovdyr.

Den nylig oppdagede arten har fått navnet Bajadasaurus pronuspinax, og er omtalt i vitenskapsmagasinet Nature .

En reproduksjon av ryggraden og hodet til dyret er utstilt ved vitenskapssenteret i Buenos Aires, skriver AFP.

– Vi tror at de lange og skarpe ryggvirvlene på ryggen og nakken til Bajadasaurusen og Amargasaurusen må ha vært der for å avverge rovdyr, sier assisterende forsker Pablo Gallina ved Maimondies-universitetet.

Amagasaurus cazaui er en annen dinosaur, som også hadde spisse ryggvirvler som pekte fremover.

Forskerne tror at Bajadasaurusen kan ha vært brukt til å regulere dyrets kroppstemperatur eller få den til å fremstå tiltrekkende for det motsatte kjønn.

– Vi tror at de var rene beinstrukturer eller bare dekket av hud. De kan lett ha knekt ved et støt eller i sammenstøt med andre dyr.

Forskerne mener at Bajadasaurusen var en del av Sauropod-familien, og levde fra slutten av Trias-perioden for omtrent 230 millioner år siden, til slutten av Kritt-perioden for omtrent 70 millioner år siden.

Amagasaurus cazauien levde på det søramerikanske kontinentet omkring 15 millioner år etter Bajadasaurusen. Begge artene er funnet i den argentinske provinsen Neuquén.