SVT ble mandag felt av et klageorgan for å ha tatt avstand fra en uttalelse fra Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson i valgkampen i fjor høst. Foto: Pontus Lundahl/TT / NTB scanpix

SVT tok avstand fra Åkesson-uttalelse – felt av klageorgan

På tampen av den svenske valgkampen i fjor tok SVT avstand fra en uttalelse fra Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson. Mandag ble rikskringkasteren felt i et klageorgan.

NTB

Publisert: 18.02.19 17:04







Uttalelsen falt i en debatt 7. september i fjor, bare dager før valget til ny nasjonalforsamling i Sverige.

– «Bare innvandrere får jobb, så kommer alt til å ordne seg» – det har de sagt hele tiden. Det skjer ikke, det blir ikke sånn. Derfor må man stille spørsmål om hvorfor det er så vanskelig for disse menneskene å få seg jobb. Det er fordi de ikke er svenske. De passer ikke inn i Sverige, sa Åkesson.

Etter debatten tok SVTs debattleder Martina Nord avstand fra den omstridte partilederens uttalelser.

– Vi skal begynne med å si at Jimmie Åkessons uttalelse var grovt generaliserende, og SVT tar avstand fra den, sa Nord.

Det var denne siste kommentaren som ble klaget inn for Granskningsnämnden, som kan sammenlignes med norske Pressens Faglige Utvalg (PFU).

– Programmet blir felt. Det strider mot kravet om upartiskhet, heter det i beslutningen mandag.

Ifølge det svenske klageorganet risikerer SVTs markering å fremstå som at kanalen tok politisk stilling i saken. Det faktum at kanalen tok avstand fra uttalelsen i tilknytning til en partilederdebatt, hadde også betydning for beslutningen.

Se uttalelsene som fikk SVT til å ta avstand fra partilederen her: