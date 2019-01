I GOD BEHOLD: Her er Jayme Closs (13) sammen med tanten Jennifer Smith og hunden Molly etter tre måneder i fangenskap. Foto: Handout via AFP

Får dusørpenger for å ha reddet seg selv

I nærmere tre måneder jaktet politiet på kidnapperen. Men det var Jayme Closs (13) selv som sørget for at hun til slutt kom seg ut av fangenskap.

Dermed er det kanskje på sin plass at det er hun som får pengene som ble utlovet i dusør i kidnappingssaken som rystet USA etter at 13-åringen forsvant sporløst da foreldrene ble funnet skutt og drept i familiehjemmet i småbyen Barron i Wisconsin i oktober i fjor.

Det mener i hvert fall selskapet hvor foreldrene jobbet. De hadde utlovet over 200.000 kroner i dusør – og har nå bestemt seg for å gi disse til 13-åringen, som for to uker siden klarte hun å rømme fra huset utenfor byen Gordon i Wisconsin.

– Hennes mot og styrke har virkelig inspirert våre ansatte rundt om i verden. Sammen med lokalsamfunnet og resten av verden feirer vi at hun er hjemme, skriver selskapet Hormel Foods i en pressemelding .

Barron County-sheriff er også klar på at 13-åringen fortjener å få dusøren. Han sier han håper samholdet som kidnappingssaken har skapt, vil fortsette å gjøre hele lokalsamfunnet sterkere:

– Vi er enige om at det er Jayme som er helten i denne historien.

Turgåeren Jeanne Nutter har tidligere fortalt at hun stusset da hun plutselig møtte på en tynn, fillete jente med ustødig gange , og kort tid etter ble Jake Thomas Patterson (21) pågrepet og siktet for dobbeltdrap og kidnapping .

I 88 dager hadde han da holdt henne skjult under sengen sin. Når han var ute av huset satte han kasser og vekter rundt slik at hun ikke skulle komme seg ut. Ifølge siktelsen skal bortføringen ha vært nøye planlagt, og VG har tidligere skrevet hvordan 21-åringen skal ha forsøkt å kidnappe 13-åringen flere ganger.