Britisk topp-politiker bekrefter: EØS er vår plan B

LONDON (VG) Medlemmer av det britiske Underhuset jobber med forslag om å melde Storbritannia inn i EØS-avtalen. Det kan bli fremmet om kort tid, hvis Theresa Mays Brexit-avtale blir nedstemt.

11.desember skal Underhuset stemme over May’s Brexit-avtale med EU.

– Jeg tror den faller. Den har ingen mulighet til å bli vedtatt, sier George Freeman, konservativt medlem av Underhuset, til VG.

Politisk krise

– Vi er i en politisk krise, og over blokkgrensen er mange enige om at vi må handle. Britisk medlemskap i EFTA og EØS-avtalen er hyllevare og det virker. Jeg arbeider hardt sammen med andre parlamentsmedlemmer for å danne flertall før EØS, om Theresa Mays brexit-avtale faller, sier Freeman.

Han er medlem av Underhuset for May’s konservative parti. Freeman var vitenskapsminister i David Camerons regjering, og har tidligere ledet Theresa May’s rådgivergruppe.

– Vi er en voksende gruppe representanter fra alle partier som jobber med en plan B i Underhuset. Vi er ikke der ennå, men vi står sammen om å respektere folkeavstemningen, 52 prosent for brexit og 48 som ville bli i EU. Vi skal melde oss ut av EU politisk, men fortsatt ha tilgang til det indre markedet, sier Freeman.

Søreide til London

Torsdag formiddag kommer den norske utenriksministeren Ine Eriksen Søreide til London for å møte den britiske utenriksministeren Jeremy Hunt. EØS og Brexit er det naturlige temaet, og Eriksen Søreide skal også møte Brexit-minister Stephen Barclay og europaminister Alan Duncan.

En EØS-lignende avtale var det første EU tilbød Theresa May da de starter brexit-forhandlingene. May avviste blankt ideen. Med Freemans opplegg kan hun bli tvunget tilbake til Brussel og nye forhandlinger.

Storbritannia trenger både EUs godkjenning og grønt lys fra EFTA–landene Norge, Island og Liechtenstein for å komme inn.

EØS virker

Mens EØS-motstanden vokser i norsk fagbevegelse, omfavnes den av mange i London:

– Hva er det med EØS som frister dere?

– EØS er vel etablert. Og den virker, sier George Freeman.

– EFTAs makt vil bli større, for Norge og de andre landene. Vi er jo europeere, husk at en hel generasjon briter falt i første verdenskrig på kontinentet. Vi har så mye til felles, og vi har ikke råd til at populistene skal ødelegge det beste med europeisk samarbeid.

– Selv om EØS-avtalen var ment midlertidig for land på vei inn i EU, er EFTA en ytre krets rundt EU med de samme verdiene og behovet for samhandel og sikkerhet, men samtidig fri til å bestemme selv på områder som landbruk og fiske, legger han til.

Tror hun taper

George Freeman har ingen tro på at Theresa May får flertall for sin avtale når den kommer til avstemning i Underhuset 11.desember.

– Motstanden er for stor. Så med mindre det skjer et politisk under, så taper hun. Ansvarlige politikere må finne en plan B, sier han.

– Vil du stemme imot?

– Jeg er fryktelig i tvil, sier Freeman.

Vare i generasjoner

– På den ene siden har vi ansvar for å styrke vår statsministers autoritet. Men samtidig mener jeg avtalen ikke er god nok. Den er midlertidig, og vi risikerer å bli EUs slemme partner. Dette er ingen varig løsning.

– Noen sier at den «norske» løsningen skal være midlertidig, mens dere forhandler om en endelig utgang?

– Jeg mener ikke det. Jeg ser for meg at EØS-avtalen skal vare i generasjoner. Det er en trygg havn for landene. Forpliktelser til åpne markeder, men frihet til å lage handelsavtaler med resten av verden, svarer George Freeman.

Verre enn Suez-krisen

Han legger til at alternativet en «hard brexit» uten avtale, vil føre til en større krise for Storbritannia enn Suez-krisen i 1956:

– Suez-krisen var et stort politisk nederlag for kolonimakten. Nå risikerer vi at Nord-Irland rakner, og at kanskje Skottland rakner. Begge de store partiene revner, og tilliten til det politiske systemet er hardt skadet, sier George Freeman.

PS: Under VG-intervjuet på Freemans kontor i parlamentet, melder nyhetsbyrået Reuters at statsminister Erna Solberg (H) sier Norge kan støtte et britisk EFTA-medlemskap, dersom britene ønsker det.

– Fantastiske nyheter! Det må jeg dele på Twitter med en gang, sier Freeman.

Good news on a potential Plan B as Norway PM signals openness to UK in #EFTA. @efta4uk 🚩UPDATE 🚩 Norway may help find solutions if Britain seeks to join EFTA -PM Reuters https://t.co/NUYMfOzEbu

— George Freeman MP (@GeorgeFreemanMP) November 28, 2018