BEFARING: Her besøker innenriksminister Ryan Zinke en nedbrent skole i Paradise sammen med California-guvernør Jerry Brown (til venstre). Det er særlig denne byen, hvor det engang bodde 27.000 mennesker, som har blitt rammer hardest. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Gir miljøvernere skylden for dødsbrann

UTENRIKS 2018-11-21T01:56:04Z

USAs innenriksminister Ryan Zinke mener det ikke bare er høye temperaturer og tørke som er årsaken til brannen som til nå har krevd 79 liv i California.

Erlend Fernandez Stedding

NTB

Publisert: 21.11.18 02:56

Under en pressekonferanse tirsdag kveld lokal tid gikk Zinke rett i strupen på miljøaktivister som de siste årene har gått rettens vei for å få stoppet opprettelsen av såkalte brannkorridorer i brannutsatte skogområder.

– Radikale grupper

– Radikale miljøverngrupper, som heller ønsker at hele skogområder skal brenne ned enn at man kutter ned ett enkelt tre eller tynner ut skog, har gått til søksmål for å stoppe ulike metoder for skogsforvaltning, sa Zinke, ifølge nyhetsbyrået Reuters .

I tillegg til de 79 omkomne, er forsatt over 1000 mennesker savnet etter den dødeligste skogbrannen i Californias historie.

Flere enn 5000 brannmannskaper har kjempet mot flammene siden 8. november.

Brannen, som kalles Camp Fire, har drevet 52.000 personer vekk fra sine hjem. Det er særlig byen Paradise, hvor det engang bodde 27.000 mennesker, det har gått verst utover.

– Ikke rot i virkeligheten

USAs innenriksminister nevnte ingen organisasjoner ved navn, men flere grupper var raskt ute med å kommentere utspillet tirsdag.

– Når Zinke hevder at dette skyldes radikale miljøvernaktivister, har det ingen rot i virkeligheten, sier Randi Spivak i Center of Biological Diversity. En organisasjon som har vært i flere rettslige feider med lokale myndigheter om skogvern i California.

Hun mener årsaken til den ekstreme skog- og buskbrannen skyldes klimaendringer og større utbyggingsprosjekter i skogområder.

Abigail Dillen, som leder organisasjonen Earthjustice, sier det er lettere for Zinke å rette pekefingeren mot dem enn å stoppe utslippene som fører til høyere temperaturer og tørke.

– De eneste som er radikale her er Trump-administrasjonen som vil berike sine venner i tømmerindustrien på bekostning av en klimatragedie, sa Dillen.

Trump: – Rak løv!

USAs president Donald Trump ankom lørdag California med et budskap om hvordan slike skogbranner kan stanses: Gjør som finnene og rak løv, sa han og hevdet å ha fått innspillet av Finlands president Sauli Niinistö.

Men Niinistö selv poengterer at han sa «we take care of our forests», vi tar vare på skogen vår. Han sa ikke noe om å rake løv. Det mener han Trump må ha funnet på selv.

Hør Finland-utspiller her:

Mens Trumps finurlige påfunn vakte oppsikt, var Californias guvernør Jerry Brown ute med en helt annen begrunnelse bak skogbrannene i California den siste tiden.

– Californias voldsomme skogbranner vil få selv de mest hardbarkede klimaskeptikerne til å innse realiteten innen fem år, sa han til CBS.