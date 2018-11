RAPPORT: En ny, omfattende føderal rapport advarer om at ekstreme vær- og naturforhold i USA forverres som følge av klimaendringene. Bildet er tatt i forbindelse med skogbrannene i California. Foto: John Locher / AP / NTB scanpix

Rapport advarer: Klimaendringer vil koste USA dyrt

UTENRIKS 2018-11-24T01:13:10Z

En rapport utarbeidet av amerikanske myndigheter advarer om at klimaendringene vil krympe økonomien, ta livet av tusenvis og forverre ekstreme værforhold i USA.

NTB

Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: 24.11.18 02:13 Oppdatert: 24.11.18 02:37

Rapporten ble publisert av Det hvite hus fredag og konkluderer med at global oppvarming vil bidra til å utløse ekstreme vær- og naturkatastrofer i USA .

Den nasjonale klimavurderingen er skrevet lenge før skogbrannen i California og de siste orkanene rammet. Det advares om at ekstremvær og naturkatastrofer både kan vare lengre og øke i styrke.

Forskere har tidligere varslet om ekstreme værforhold som følge av klimaendringene. Ifølge Katharine Hayhoe, som er medforfatter av rapporten, viser funnene at forskernes antakelser allerede viser seg i USA.

Utover innvirkningen på været, gir rapporten detaljer om hvordan befolkningens helse og deler av den amerikanske økonomien påvirkes.

CNN melder at rapporten hevder at økonomien i verste fall kan krympe over 10 prosent av brutto nasjonalprodukt innen utegangen av århundret.

Rapporten kommer normalt i desember, men ble sluppet av Det hvite hus fredag - en tid da mange amerikanere har høsttakkeferie.

Ifølge BBC står det at om ikke man tar grep mot klimaforandringene, vil de komme til å koste USA «hundrevis av milliarder dollar», i tillegg til helseskader og nedsatt livskvalitet.

«Framtidens risiko fra klimaendringer avhenger av avgjørelser tatt i dag.» står det i den fjerde National Climate Assessment-rapporten.

Den gir mange spesifikke eksempler på konsekvenser - som overfylte dammer i Sør-Carolina og økning i sykdom spredd via insekter i Florida.

Funnene motsier langt på vei president Donald Trumps uttalelser om klimaendringene, som han tidligere har kalt oppspinn.

Det hvite hus-talsperson Lindsay Walters kaller rapporten unøyaktig og sier den er «hovedsakelig basert på det verste tenkelige scenarier.»

Rapporten er laget av US Global Change Research Program, sammensatt av 13 føderale byråer. Rundt 300 forslere har vært involvert i utarbeidelsen av den, ifølge CNN er omtrent halvparten av dem utenfra det statlige systemet.