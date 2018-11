UNNTAKSTILSTAND: Mandag erklærte Ukrainas president Petro Porosjenko unntakstilstand i 60 dager. Bildet er fra et tidligere norgesbesøk. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Ukrainas president erklærer unntakstilstand

Ukrainas president Petro Porosjenko erklærer unntakstilstand fram til januar, som et resultat av den eskalerende konflikten med Russland.

Unntakstilstanden må godkjennes av parlamentet før den trer i kraft, og skal bare vare i 60 dager ifølge nyhetsbyrået Reuters .

Beslutningen kom dagen etter at russiske styrker tok flere ukrainske marinefartøy med makt ved Krim-halvøya .

Dersom parlamentet godkjenner unntakstilstanden vil det blant annet inkludere delvis mobilisering og en styrking av det ukrainske luftforsvaret, skriver AP .

Spenningen mellom Russland og Ukraina har tatt seg opp det siste halvåret. Situasjonen mellom de to landene er nå så betent at det kalles inn til flere krisemøter. Klokken 17 norsk tid møtes FNs sikkerhetsråd for å diskutere situasjonen.

Nato skriver i en pressemelding at de også vil ha et krisemøte mandag.

Krim-konflikten Krim-halvøya ligger mellom Ukraina og Russland i Svartehavet. I 2014 tok russiske styrker kontroll over Krim. Området ble tatt opp som en del av Russland etter en folkeavstemning på Krim ga flertall for å forlate Ukraina til fordel for Russland. Verdenssamfunnet har ikke anerkjent dette. I mai 2018 åpnet Russland Kertsjbroen fra Russland til Krim. Krim hadde tidligere ingen direkte veiforbindelse til Russland, og halvøya var bare forbundet med Ukraina. I 1954 ble Krim overført til den russiske til den ukrainske sovjetrepublikken. Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991 ble Krim-halvøya en del av Ukraina. Det bor cirka 2,3 millioner personer på Krim. Cirka to tredjedeler av befolkningen i området er ansett som etniske russere.

Skylder på hverandre

Begge landene beskylder den andre for å ha fremprovosert en konflikt.

Russland bekrefter at de har brukt makt for å stoppe de tre ukrainske skipene, som de mener ulovlig tok seg inn i russisk farvann.

– Jeg tviler på at den ene eller andre parten har gjort dette bevisst. At de tar saken til FNs sikkerhetsråd understreker det, sier Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt til VG.

President Porosjenko har sagt at unntakstilstanden ikke betyr at Ukraina går til krig mot Russland.

– Ukraina planlegger ikke å gå til krig mot noen, sa den ukrainske presidenten mandag .

Får kritikk

Unntakstilstanden kan få konsekvenser for valget i Ukraina neste år, og føre til at valget utsettes.

Den ukrainske presidenten mottok kritikk fra opposisjonen etter å ha erklært unntakstilstand.

Ifølge Bloomberg mener opposisjonen at Poroshenko, som anses som en upopulær president, bruker situasjonen til å forsøke å forsinke neste års presidentvalg .

Den ukrainske politikeren Oksana Syroyid skrev på sin Facebook-side at hun mener unntakstilstanden er en mulighet til å «manipulere presidentvalget og om nødvendig anvende elementer av diktatur».