Ukrainske fanger vist fram på russisk TV

UTENRIKS 2018-11-28T04:50:17Z

LONDON (VG) 12 ukrainske marinesoldater er fengslet av retten på Krim. Flere av dem er vist fram på russisk TV. Samtidig sier Ukrainas president Petro Porosjenko at han frykter full krig med Russland.

Publisert: 28.11.18 05:50 Oppdatert: 28.11.18 06:56

I videoer fra den russiske etterretningstjenesten FSB forteller flere ukrainske marinesoldater at de innrømmer å ha opptrådt «provoserende».

– Vi ble gang på gang advart av russiske grensemyndigheter at vi brøt russisk lov. De ba oss gjentatte ganger om å forlate russisk territorium, sier en av dem, Andrej Dratsj, ifølge den russiske TV-kanalen Rossija. En annen marinesoldat, Volodymyr Lisovyi, kommer med en tilsvarende uttalelse ifølge BBC .

Ukrainas marinesjef Ihor Voronchenko sier til ukrainsk TV at disse mennene har avgitt falske uttalelser under tvang.

På videoene ser det ut som om én av dem leser fra et ferdig skrevet manus.

I alt ble 24 ukrainske soldater tatt til fange etter dramaet søndag, da to ukrainske marinefartøy og en taubåt ble beslaglagt av russerne. 12 av dem ble altså fremstilt i retten tirsdag og varetektsfengslet i 60 dager.

De risikerer senere å bli tiltalt for å ha krysset den russiske grensen ulovlig, noe som kan gi opp til seks års fengsel, ifølge DPA .

Tre av soldatene ble såret og ligger på sykehus på Krim.

NATO-sjef Jens Stoltenberg har bedt om umiddelbar løslatelse av de tre fartøyene og soldatene . NATO understreker at de ikke anerkjenner den russiske annekteringen av Krim.

President Petro Porosjenko hevder at russerne har flyttet både soldater og våpen mot grensen til Ukraina.

– Dette er ingen lek. Vi trues av full krig med Russland, sier Porosjenko til ukrainske TV-kanaler ifølge vesti.ru .

Den russiske avisen Izvestija hevder onsdag at Ukraina forhandler om å få en amerikansk militærbase på sitt territorium. En politiker fra Porosjenkos parti, Ivan Vinnik, sier til avisen at «amerikansk tilstedeværelse vil bedre Ukrainas sikkerhet».

Den russiske presidenten Vladimir Putin har i en telefonsamtale med Angela Merkel sagt at han håper at den tyske kansleren vil gripe inn overfor Ukraina. Han uttrykte bekymring over Kievs beslutning om å innføre unntakstilstand, heter det i en pressemelding fra Kreml.

Mening er at Putin skal møte USAs president under G20-møtet i Argentina. Nå truer Donald Trump med å avlyse møtet som følge av Ukraina-konflikten.

– Kanskje kommer jeg ikke til å ha det møtet. Jeg liker ikke den aggresjonen. Jeg ønsker ikke den aggresjonen i det hele tatt, sier han til Washington Post.

Begge land har beskyldt hverandre for å provosere fram den nye konflikten, som står om muligheten til å seile gjennom Kertsjstredet inn i Azov-havet. Her åpnet russerne tidligere i år en ny bro som binder Russland til den annekterte Krim-halvøya.