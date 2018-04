I POSISJON: Nord-Koreas leder Kim Jong-un har gode forhandlingskort på hånden når han møter parter fra Sør-Korea og USA. Foto: Reuters

Trumps Nord-Korea-innsats splitter ekspertene

Publisert: 28.04.18 21:32 Oppdatert: 28.04.18 21:47

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-28T19:32:20Z

CNN-analytiker mener Trump fortjener ros for jobben i Nord-Korea. Norsk ekspert mener Nord-Korea har fikset biffen selv.

I etterkant av det historiske møtet mellom de to koreanske partene har USAs president Donald Trump tatt mye av æren.

Men også flere analytikere mener den amerikanske presidenten fortjener ros for hvordan han har håndtert situasjonen.

Stephen Collinson er politisk reporter i CNN, og skriver i en kronikk at møtet kan legge grunnlaget for en av de største politiske seirene til en amerikansk president siden andre verdenskrig.

«Uansett hvordan du ser på det, president Donald Trump fortjener en betydelig del av æren for fredagens historiske Korea-møte», skriver Collinson, som altså jobber i mediehuset Donald Trump stadig vekk langer ut mot.

– KOREA-KRIGEN ENDER! USA og alle dets STORSLÅTTE folk burde være veldig stolte av det som nå skjer i Korea, skrev presidenten selv på Twitter fredag.

Nord-Korea har gått i posisjon

– Åpenbart spiller Trump en viktig rolle. Han har vært fast bestemt på å komme til bunns i dette fra dag én, sier Sør-Koreas utenriksminister Kang Kyong-wha til CNN.

Dog er ikke alle overbeviste om at det er USA som sitter i førersetet når de to tidligere fiendene nærmer seg hverandre.

The Independent siterer Berkeley-professor TJ Pempel på at Trump «skal ha noe av æren for møtet, men ikke så mye som han tar.»

USA har trukket frem sanksjonene mot Nord-Korea , som ble vedtatt i FN, som et viktig skritt for å presse frem et møte. Pempel sier at Kinas bidrag til vedtaket var langt viktigere enn det amerikanske.

– Nord-Korea er overbevist om at de har overtaket fordi de lyktes med sine rakettoppskytinger. USA tror de har overtaket fordi de tror Kim forhandler på grunn av sanksjonene. Det er kombinasjonen som har gjort dette mulig, sier han.

Jo Jacobsen, professor ved NTNU, sier det slik til VG:

– Dette er en seier for Nord-Korea framfor for Trump. Trump vil gjerne ta æren selv, men det er Nord-Korea som har drevet hele denne prosessen.

Han er statsviter med vekt på stormaktspolitikk, atomvåpenpolitikk og amerikansk utenrikspolitikk.

– De har drevet mest mulig testing av atomvåpen slik at de har kunnet komme i en forhandlingsposisjon som er sterkest mulig. Etter egen definisjon har de nå klart det.

Professoren sier at Nord-Korea plutselig endret opptreden like før OL i PyeongChang i Sør-Korea i februar.

Videre forklarer han at de andre partene nå er nødt til å forholde seg til Nord-Korea og at de er i en helt annen posisjon enn tidligere.

– Nå kan de snakke med en villig sørkoreansk president, og Kim er fornøyd med at han blir likebehandlet med Trump når de skal møtes.

– Ingen grunn til at de skal gi opp atomvåpen

Under det mye omtalte møtet fredag gikk Kim Jong-un til fots over den demilitariserte sonen mot Sør-Korea for å gjeste sin motpart Moon Jae-in. Der ble det fra begge sider gitt uttrykk for ønsker om fred og atomnedrustning, men de konkrete tiltakene for å få det til uteble fra den felles erklæringen de to statslederne undertegnet .

– Når Nord-Korea har den posisjonen de har nå, er det vanskelig å få dem til å gi opp atomvåpen. Det er ingen åpenbar grunn til at de skal gjøre det, sier Jakobsen.

Han påpeker at det heller ikke er åpenbart hva Nord-Korea vil kreve i retur for atomnedrustning, men at å fjerne sanksjoner trolig ikke er nok.

– Om USA trekker ut sine militære styrker på 28.000 personell fra Sør-Korea og de rundt 50.000 fra Japan, kan man begynne å snakke om om at Nord-Korea vil få en grunn til å gjøre denne byttehandelen.

Det er tre elementer som står sentralt i forhandlingene. For det første handler det om å avslutte Koreakrigen, som har hatt våpenhvile siden 1953. Der har USA og Kina sentrale roller, ettersom de kjempet på hver sin side i konflikten og underskrev våpenhvilen.

– Ikke glem den gode hjelpen min gode venn president Xi i Kina har gitt USA, særlig ved grensen til Nord-Korea. Uten ham ville det blitt en mye lengre, tøffere prosess, tvitret Trump fredag.

For det andre er det flere som ønsker at de to statene skal gjenforenes til én. Dog er spriket mellom de to regimene stort. Det tredje elementet er atomnedrustningen.

– Der er det vanskelig å forestille seg en troverdig plan, slår Jakobsen fast.

Vil ikke danse etter Kims pipe

Stafettpinnen for forhandlinger med Nord-Korea går etter planen videre til Trump innen få uker.

– Jeg tror at noen veldig gode ting kan skje med tanke på Nord-Korea. Vi planlegger møter nå, sa Trump under en pressekonferanse med Tysklands statsminister Angela Merkel fredag, ifølge CNN .

Den amerikanske presidenten la vekt på at han ikke skal danse etter Kims pipe, og at han er forberedt på å forlate møtet med den nordkoreanske diktatoren dersom det ikke lever opp til hans forventninger.

Jakobsen ved NTNU mener at det er vrient å forutse hva som blir resultatet av møtet mellom de to.

– Det beste er en enighet om en ikke altfor konkret, langsiktig plan. Hvis de klarer å trekke opp hovedlinjene om hvordan framtiden skal se ut, kan Trump framstille det som en seier. Jeg ser på det som en seier for Kim framfor Trump. Nord-Korea har manøvrert dette på en veldig dyktig måte.