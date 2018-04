Her skal rakettene ha truffet

Foto: MÅLENE: I følge BBC rammet missliene disse målene.

Publisert: 14.04.18 08:28

Amerikanske, franske og britiske raketter skal ha truffet mål tett på Syrias hovedstad Damaskus. Flere medier melder at det ble skutt ut minst 100 missiler. Mange skal ha blitt skutt ned av syrisk antiluftskyts.

BBC melder via Reuters at dette er områdene som er truffet av missiler:

* Militærbase i Dimashq, tett på den libanesiske grensen vest for Damaskus. Israelske fly skal ha bombet samme base i 2014.

* Et mål i Masyaf i Hama-provinsen nord for Damaskus. Dette skal være det forskningssenteret for kjemiske og biologiske våpen.

* Forsvarslagre i øst i Qalamoun regionene. Dette ligger nordøst for Damaskus.

* Kiswah-området sør for Damaskus. Her antas det i følge BBC at Iran bygger en permanent militær base. Israel angrep dette stedet i desember med raketter og ødela flere bygninger.

* Et område i Qasyon-åsen.

Reuters kilder er militia som støtter Assadregimet.