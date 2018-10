FÅTT NOK: I Banja Luka har titusenvis av mennesker demonstrert i flere puljer siden Davids død i mars. Demonstrantene mener Bosnias politiske system har latt etnisk baserte partier drive på som de vil, noe som har ledet til korrupsjon. Foto: Harald Henden

Politikere vekker sinne på valgdagen i Bosnia

BANJA LUKA (VG) Desillusjonerte og sinte innbyggere i Bosnia-Hercegovina mener korrupte politikere forsterker de etniske konfliktene i landet.

Det er 200 dager siden David Dragevic (21) ble funnet død i den serbiskdominerte delen av Bosnia-Hercegovina , og nesten like mange dager siden faren hans, Davor Dragicevic, satte opp et telt på folkeplassen i Banja Luka og startet en fredelig demonstrasjon for rettferdighet for sønnen.

Davor vil ha anerkjent at David ikke tok sitt eget liv, men ble myrdet, og at høytstående ledere i politiet dekker over forbrytelsen.

Påstanden har fått gjenklang i det korrupsjonsherjede Balkan-landet, særlig helgen da landet holder valg. Etnisk baserte politiske partier styrer landet, og verner om sine egne i så stor grad at det skaper korrupsjon, mener Davor Dragicevic.

Stor støtte

Når VG besøker Banja Luka i valghelgen, står flere titalls tusen mennesker i ring rundt Davids far, og holder opp plakater med teksten « Myndighetene drepte David».

– Folk kommer fordi dette angår dem. Ingen kjenner seg trygg rundt politiet og politikerne jobber kun for egne interesser, og ikke for det felles beste for folket, sier Davids far, Davor Dragicevic (49) til VG.

– Hva er vitsen med valg?

Korrupsjon, en skakkjørt økonomi og Europas høyeste arbeidsledighet blant unge, er det som opptar de mange demonstrantene VG møter i Banja Luka.

Det er derimot ikke temaer de profilerte politikerne har snakket om i valgkampen.

Politikerne synes mest opptatt av å vinne terreng for sine respektive folkegrupper, ved å spille på motsetninger og vonde minner fra krigen.

Bosnias serbiske president Dodik har sagt at at Dragicevics bevegelse blir brukt politisk til å svekke det bosnisk-serbiske politiet.

– Hva er vitsen med valg? Dette landet er fullt av mordere og korrupte banditter, og ingen folkevalgte gjør noe for å stoppe dem, sier Davids far til VG.

Sorg førte to fedre sammen

Da Dayton-fredsavtalen ble laget i 1995, var tanken om å dele Bosnia i én del der kun serbere kan være folkevalgte, og en annen del hvor utelukkende bosnjaker og kroater kan få maktposisjoner, å forene de etniske gruppene som kjempet mot hverandre i krigen.

23 år etter krigens slutt, er effekten heller motsatt.

Nå har likevel tapet av to sønner ført en serbisk – og en bosnjakisk far sammen, på tvers av de tradisjonelle etniske skillelinjene.

I tiden opp mot valget har serbiske Davids far og faren til den 22 år gamle avdøde bosnjaken Dzenan Memic, talt med samme stemme til alle som vil høre.

“ Barna våre ble drept av et system som ble skapt etter krigen. Banditter har ingen religion eller etnisitet, kun egne interesser», sier de to i en felles uttalelse.

– Dagens politikk hører 90-tallet til. Nå vil vi legge dette bak oss, samles som ett folk og elske som ett folk, og det er det verdt å lage bråk for, sier demonstrant og trebarnsmor Irena Jungich (51), og tar opp den lille fløyten sin for bli med i noen sekunders pipekonsert i protest mot myndighetene.