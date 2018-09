UTELUKKER INGENTING: OAS-leder Luis Almagro i La Parada i Colombia fredag. Det er første gang Almago snakker om en militærintervensjon. Foto: Fernando Vergara / AP / NTB scanpix

OAS åpner for militæraksjon mot Venezuela

UTENRIKS 2018-09-15T11:47:28Z

Lederen for Organisasjonen for amerikanske stater (OAS) vil ikke utelukke et militært angrep på Venezuela for å styrte president Nicolás Maduro.

NTB

Julie Vissgren

Publisert: 15.09.18 13:47 Oppdatert: 15.09.18 15:31

– Jeg synes ikke vi skal utelukke noen muligheter, sa OAS-leder Luis Almagro under et besøk i den colombianske byen Cúcuta fredag.

Venezuela er rammet av en dyp økonomisk krise, og over 2,3 millioner mennesker har forlatt landet de siste årene, ifølge FN. President Nicolás Maduro blir ofte anklaget for å undergrave demokratiet og bevege landet i retning av et diktatur.

Almagro har imidlertid ikke gått så langt som å snakke om en militærintervensjon før nå. Maduro har ofte brukt antatte trusler fra andre land til å øke engasjementet blant sine tilhengere.

Hemmelige samtaler

I all hemmelighet har Trump-administrasjonen det siste året hatt samtaler med militære ledere i Venezuela , hvor de har diskutert kupp-planer mot landets president Nicolás Maduro, ifølge New York Times.

Venezuelas president Maduro ble i august i år forsøkt drept ved hjelp av droner med eksplosiver, under en tale.

I august i år sa imidlertid Trump at USA hadde en «militær mulighet» for Venezuela. Utsagnet skal ifølge New York Times ha ført til at kupp-generalene forsøkte å gjenoppta kontakten.

Lørdag forrige uke svarte Det hvite hus på påstandene om kupp-samtaler. Talsperson Garrett Marquis i Det hvite hus sikkerhetsråd sa i en uttalelse da at USA har ønske om en fredelig og ordentlig overgang til demokrati i Venezuela, og at dette ønsket er uforandret.