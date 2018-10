KREML-TRO: Dmitry Teplitsky møtte VG på en kafé i sentrum av Moskva. Foto: ARTHUR BONDAR

Russisk IT-ekspert om Oslo-spionsiktelsen: – De er bedre enn som så

UTENRIKS 2018-10-06T07:21:58Z

MOSKVA (VG) Når russiske myndigheter velger hackere, tar de kun de beste. Da finner du ingen spor av at de har vært der, sier russisk IT-spesialist med tette bånd til Kreml.

IT-ekspert Dmitrij Teplitskij kaster et kort blikk ned på den russiske nettartikkelen om pågripelsen og spionsiktelsen av landsmannen Mikhail Botsjkarev i Oslo .

– Han er «ingen» i systemet, sier han, påfallende uinteressert.

Teplitskij, som har nesten 20 års erfaring som IT-konsulent for russiske myndigheter, mener det er « oppspinn, tull og tøys» at Botsjkarev skal ha innsamlet opplysninger i Stortinget på oppdrag fra russiske myndigheter.

– Det er like dumt som at Putin skal stå bak hackingen av det amerikanske demokratiske partiets servere, mener Teplitskij.

– Tar kun de beste

VG treffer han som regnes som en av de fremste IT-spesialistene i Russland på en kafé i Moskva sentrum.

– Sier du at russiske myndigheter ikke bruker hackere?, spør VG mannen i slutten av 40-årene.

– Jo, det gjør de. Men for å si det sånn: Når andre lands myndigheter sier at det «er åpenbart at dette er russiske hackere», så er det i hvert fall ikke myndighetsoppnevnte folk. Verktøyene som brukes, kan godt være utviklet i Russland og solgt på det svarte markedet. Men at du bruker russiske verktøy, gjør deg ikke til en agent fra Kreml. Myndighetene velger aldri dårlige hackere. De tar kun de beste. Og de beste hackerne finner du ingen spor av at har vært der, sier han bestemt.

Skriver-hacking «banalt»

Den spionsiktede 51-årige Mikhail Botsjkarev er ansatt av russiske myndigheter, og jobber angivelig med IT i det russiske parlamentet.

Skrivere, som det har vært mye snakk om i denne saken, er intet ukjent mål for hackere, bekrefter russeren Teplitskij.

– Det er relativt vanlig. Det er en klassiker, kan du si. Og altfor banalt til at dette kan ha skjedd på ordre fra russiske myndigheter. Med en så åpenbart underlig oppførsel som dette, høres han hverken ut som en spion, eller en hacker, fordi han gjør begge deler dårlig. Kanskje er han en som bare søkte tilfredsstillelsen i å vise at han kunne lykkes med det, mener Teplitskij.

25-årig taushetsplikt

IT-spesialisten Teplitskij mener at folk flest « absolutt» undervurderer hvilket nivå det er på informasjonsinnhentingen som er initiert av russiske myndigheter.

– Så, hva er de mest kjente tilfellene av hacking som har skjedd på myndighetenes ordre?

- … 25 år, svarer IT-eksperten og gjør øyene smale og lure, før han må utbrodere hva han mener.

– Hvis du jobber med myndighetene må du signere papirer på at du ikke kan snakke om hva du erfarer, før det har gått 25 år. Alt annet regnes som landsforræderi, forklarer han.

– Men du har altså vært en del av slike operasjoner?

– Jeg kan ikke snakke om det.

– Er arbeid for myndighetene godt betalt?

– Ikke i det hele tatt. Det handler mer om at du opparbeider deg et navn, sier IT-eksperten.

Ny generasjon datakyndige

Dmitrij Teplitskij har sett det gå i bølger, forteller han, fra for 20 år siden, da nivået av IT-opplæring ifølge han var bedre i Russland enn i mange andre land, via et fall tidlig på 2000-tallet, frem til nå, når eksperten mener pilene peker oppover igjen.

– Snart tror jeg vi kommer til å ha en ny generasjon hackere fra Russland som er veldig rutinerte og dyktige, sier han, og forteller om de avanserte oppgavene som yngstedatteren får med seg hjem fra skolen.

Teplitskij sier til VG at myndighetene har et enormt fokus på IT og sikkerhet nå, tydeliggjort av at «det er langt mer etterspørsel etter mine tjenester».

Hos Putin på æresmiddag

På spørsmål om hvor høyt opp i Kreml-hierarkiet forespørslene om arbeid for Teplitskij kommer fra, svarer han «middels høyt, ikke helt fra toppen, da».

– Så Putin ringer deg ikke?, spør VG.

– Han har ringt meg, men ikke for å komme med en bestilling. Han ville invitere meg hjem til seg på middag, sier han.

Det nærmest glitrer i øynene hans når han forteller om den dagen et ukjent nummer ringte og presidentens sekretær koblet han over til Russlands mektigste.

« Hei, Dmitrij, dette er Vladimir Vladimirovitsj. Jeg vil gjerne invitere deg hjem til meg på middag. Vi blir tre par til bords. Aksepterer du?» gjengir Teplitsikj stolt og tar en slurk av boblevannet sitt.

Det er tre år siden nå, og Teplitsikj hadde akkurat avsluttet et stort oppdrag for myndighetene. Putin ville vise sin takknemlighet.

– Middagen var perfekt og Putins personlige kokk laget russiske retter på løpende bånd. Det var mye viltkjøtt. Sånt liker Putin, han er jo jeger.

IT-sikkerhet var et tema under middagen, bekrefter Teplitskij.

– Han er veldig opptatt av det. Han er virkelig en smart fyr, som kan så mye om så mange tema. Privat er han … veldig menneskelig, vil jeg si.

– Hva sier Putin om viktigheten av informasjonsinnhenting for russiske myndigheter?

– Jeg kan ikke si noe om det, ler dataeksperten.

– Det mest kostbare i verden

Anklagene mot Russland om innblanding i alt fra det amerikanske presidentvalget til brexit, har allerede preget nyhetsbildet i et par år. Putin avfeier beskyldningene.

Det gjør Teplitskij også, «ikke fordi de ikke hadde kunnet gjøre det hvis de ville, men fordi de er bedre enn som så».

På spørsmål fra VG om hvem i det russiske myndighetssystemet som står bak informasjonsinnhenting, trekker han litt på skuldrene før han svarer.

– GRU (myndighetenes militære etterretningsorganisasjon) har en avdeling her i byen som fyller en hel bygning. De er mange. Tusenvis bare her i Moskva.

– Hva kaller man dem? De presenterer seg vel neppe som «hackere»i møte med andre?

– Offisielt er de «ansatt ved departementet for internasjonal informasjon for den russiske føderasjonen «. Noen kaller seg kanskje « presseansvarlig». De sivilt ansatte jobber dessuten ikke i GRU – de har kommersielle selskaper som opererer under GRU.

– Hvor sentrale vil du si at disse menneskene er for russiske myndigheter? , spør VG Teplitskij.

– Hele verden er basert på informasjon. Du kan få vite mer om dine venner, om dine fiender, du kan bruke informasjon til det gode og til det onde. Det mest kostbare i verden er informasjon, kommer det fra han, før han sier farvel, jobben venter.