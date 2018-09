«VINNEREN»: Holder Ebba Busch Thor og Kristdemokraterna helt til mål. I hvert fall har den unge partilederen startet en langspurt som kan gjøre henne til valgets vinner. Foto: TT NYHETSBYRÅN, NTB scanpix

Hun ligger an til å bli valgvinner – mens taperne vil styre Sverige

UTENRIKS 2018-09-07T07:55:17Z

STOCKHOLM (VG) En politiker som for noen uker siden så partiet sitt ligge under sperregrensen på fire prosent, kan komme til å fremstå som Sverige-valgets store vinner.

Publisert: 07.09.18 09:55

Ebba Busch Thors parti, Kristdemokraterna, har fått mer enn 50 prosent større oppslutning den siste tiden. Hennes klare tale og aggressive stil ser ut til å ha gått hjem hos mange av velgerne.

I løpet av veldig kort tid har det kristelig politiske alternativet i Sverige gjort et kjempehopp på meningsmålingene, til 6,3 prosent.

– Ebba Busch Thor er på god vei til å bli en av denne valgkampens vinnere, sammen med Jonas Sjøstedt, Vänsterpartiet (tilsvarende det norske SV) og Jimmie Åkesson fra Sverigedemokraterna, skriver den svenske liberale avisen Dagens Nyheter.

Ingen av «vinnerne» kommer til å bli Sveriges statsminister etter valget. Trolig vil den kampen stå mellom den nåværende statsministeren Stefan Löfven, og det høyrekonservative partiet, Moderaternas leder, Ulf Kristersson.

Det vil i så fall skje etter det som kommer til å bli knallharde forhandlinger i dagene, kanskje ukene etter at valgresultatet blir kjent søndag kveld.

Uansett så er situasjonen slik, noen dager før de siste stemmene er avgitt, at vinnerne av valget får innflytelse, men den som skal styre landet og vil bli Sveriges statsminister kommer fra et parti som har tapt oppslutning. Enten det blir Stefan Löfven eller Ulf Kristersson.

Nærmere «katastrofevalget»

Dagens Nyheter mener at de store partiene Socialdemokraterna og Moderaterne ikke har forstått, eller har villet ta virkeligheten i svensk politikk inn over seg.

«Til tross for en stadig redusert oppslutning fremstår sosialdemokratene med sin sedvanlige arroganse. På valgnatten i 2014, etter et historisk svakt resultat med like over 30 prosent velgerstøtte, valgte Stefan Löfven triumferende å utrope seg selv til seierherre. På en tilsvarende måte tilbyr han seg denne gang å lede en koalisjonsregjering. Sjenerøst».

På lederplass hevder Dagens Nyheter at den borgerlige fløyen og da spesielt Moderaterna, hele tiden snakket om en «permanent ikke-sosialistisk majoritet». Dette til tross for at det ikke finnes noe verdifellesskap mellom det nasjonalistiske Sverigedemokraterna og de liberale midtpartiene. Det pekes på at Moderaterna kryper stadig nærmere det som blir kalt for «katastrofevalget» i 2002 da partiet fikk 15,2 prosent av stemmene.

30 prosent pensjonister

Skulle valgresultatet bli noenlunde likt det som meningsmålingene viser, bare noen dager før 7,8 millioner svensker har avlagt sin stemme, vil Stefan Löfven og Socialdemokraterna oppleve en oppslutning på under 30 prosent. Det har ikke skjedd siden 1911. Om det blir slik vil det være dramatisk for den velferdsstaten Sverige har vært kjent for. Og som har stått som et fyrtårn for sosialdemokratiske partier og regjeringer over hele Europa.

Det er mye som ikke er som tidligere i Sverige, landet hvor sosialdemokrati en gang ble oppfattet som en hedersbetegnelse. 30 prosent av velgerne er pensjonister. Eldre mennesker som vokste opp i en tid hvor det var arbeid, gode velferdstilbud og en trygg fremtid.

I dag står eldre mennesker fram og forteller at det ikke har penger til det mest basale. To millioner mennesker er pensjonister, flere er fattige. Politiske analytikere mener det pensjonistene som kan komme til å avgjøre valget.

VG SPESIAL: Alt om det svenske valget

Innvandrernes stemmer

En annen interessant observasjon er svensker med utenlandsk bakgrunn og deres innflytelse på valget. Sammenlignet med forrige valg, i 2014, har det blitt 100.000 flere svenske statsborgere med utenlandsk bakgrunn som har fått stemmerett.

– Innvandring til Sverige kommer ikke til å stoppe opp. Om valgdeltagelsen i disse gruppene blir mindre, risikerer vi å få et strukturelt problem, der avstanden mellom de med utenlandsk og med svensk bakgrunn øker og befestes, sier Peter Bevelander til Dagens Nyheter. Han er professor i internasjonal migrasjon og etniske relasjoner ved universitetet i Malmö.

Svensker med innvandrerbakgrunn stemmer ifølge en undersøkelse fra Statistisk Central Byrå, i større grad på partier på venstresiden i svensk politikk.

Undersøkelsen viser at 39 prosent vil gi sin stemme til Socialdemokraterna, 22,9 prosent til Moderaterna, 12 prosent til Sverigedemokraterna og 7,6 prosent på Venstrepartiet.