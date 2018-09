Indisk seriemorder innrømmer 33 drap

En 48 år gammel mann som er pågrepet i India, innrømmer 33 drap på lastebilsjåfører og deres hjelpere. Mannen skal ha plyndret lasten og solgt bilene.

NTB

Publisert: 12.09.18 19:43

Mannen, som er skredder, ble pågrepet i nærheten av Bhopal i delstaten Madhya Pradesh i forrige uke, opplyser politiets talsmann Rahul Kumar Lodha onsdag.

– I avhør har mannen tilstått å ha drept 33 personer langs veiene i delstaten siden 2008. Vi har verifisert opplysningene, sier Lodha, som legger til at politiet dermed har tatt en «notorisk seriemorder».

Politiet kom på sporet av mannen da de etterforsket drapet på en lastebilsjåfør i august. Syv menn som ble pågrepet i saken, forklarte da til politiet at de hadde hjulpet mannen med lignende ran tidligere.

Politiet sier at den mistenkte ble kjent med sjåførene på spisesteder langs veien, og at han deretter dopet dem ned ved å helle et bedøvende middel i drikken deres. Deretter skal han ha kjørt dem til øde steder og tatt livet av dem.

Den mistenkte mannen har kone og to barn, opplyser Lodha.

Pågripelsen har sjokkert venner og slektninger, som omtaler ham som en rolig og vennlig mann, melder Times of India .

En medtiltalt i saken har ifølge avisen sagt til politiet at den mistenkte lo når han ble spurt om hvorfor han drepte sine ofre.

– De lever harde liv. Jeg befrir dem, frigjør dem fra smerten, skal han ha sagt, ifølge den medtiltalte.

Ifølge indiske medier kan mannen være en av Indias dødeligste seriemordere siden Raman Raghav drepte 42 personer i Mumbai på 60-tallet.