FØRES BORT: Bak er døren som Aleksej Navalnyj har kommet ut av. Etter noen sekunder på frifot blir opposisjonslederen igjen pågrepet – og senere mandag dømt. Foto: VASILY MAXIMOV / AFP

Putin-kritiker var fri i noen sekunder – så ble han fengslet for 10. gang

UTENRIKS 2018-09-25T00:05:19Z

Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj gikk ut av fengselet – og ble pågrepet igjen i løpet av noen sekunder. Mandag kveld fikk han en fengselsstraff for 10. gang siden 2011.

Den kjente bloggeren og opposisjonslederen hadde mandag sonet ferdig en 30 dager lang dom for ulovlig demonstrasjon.

Rett utenfor fengselet ventet en hel gjeng med politifolk som pågrep Navalnyj og førte ham til en politistasjon i Moskva. Senere mandag bar det til retten, der han var tiltalt for å ha planlagt en ulovlig demonstrasjon.

Etter klokken 23 russisk tid mandag kveld kom dommeren Jelena Armjasjina endelig med sin avgjørelse: 20 dager, melder TV-kanalen Dozjd .

Aleksej Navalnyj slapp altså ut grytidlig på morgenen etter å ha sittet inne i 30 dager for en protest han organiserte den 28. januar. Han brøt Russlands strenge lover om som forbyr slike aksjoner uten tillatelse fra borgermesteren.

Opposisjonslederen hevdet at myndighetene sendte han i fengsel i slutten av august for å hindre at han organiserte protestaksjoner den 9. september mot regjeringens plan om å øke pensjonsalderen kraftig. Denne saken har ridd Vladimir Putin som en mare etter at statsminister Dmitrij Medvedev under fotball-VM i juni la fram reformplanen.

Den nye dommen kommer for at Navalnyj skal ha planlagt demonstrasjonene den 9. september – et tidspunkt han altså satt fengslet.

Det er Navalnyjs pressesjef Kira Jarmysj som har regnet ut at Navalnyj, før pågripelsen mandag, hadde sittet fengslet ni ganger siden 2011 – i alt 172 dager. De fleste av dommene har vært på 15 dagers fengsel.

Tidligere i år fikk han også 30 dagers fengsel for aksjonen «Han er ikke vår tsar», som ble holdt i begynnelsen av mai.

Mandag fikk Navalnyj 30 minutter av retten til å skaffe seg en forsvarer. Det klarte han selvfølgelig ikke, og jusutdannede Navalnyj forsvarte seg selv, ifølge flere opposisjonelle på sosiale medier.

– De fabrikkerer en ny sak mot ham, tvitret Navalnyjs kollega Leonid Volkov mandag.

Nylig utfordret Putins tidligere livsvaktsjef, Viktor Zolotov, nå sjef for nasjonalgarden Rosgvardia, Navalnyj til duell. Det skjedde etter at Aleksej Navalnyj offentliggjorde en omfattende gransking av Rosgvardia. Navalnyj hevdet at 240 millioner kroner som egentlig skulle gå til å kjøpe inn frukt og grønnsaker til soldatene, var stjålet.

– Jeg lover å lage kjøttkake av deg, sa Zolotov i en youtube-video .

Han har gjennomført en rekke granskinger der han har hevdet at kretsen rundt president Vladimir Putin har beriket seg selv på statens bekostning.

Navalnyj har tidligere brukt ordene «skurker og tyver» om både Putins parti Forente Russland og om russiske byråkrater.