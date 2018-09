SLÅENDE LIKHET: De to latinamerikanske mennene havnet tilfeldigvis i samme fengsel. Det førte til frifinnelsen av en av dem. Foto: Kansas Department of Corrections

Satt fengslet i 17 år for dobbeltgjengerens forbrytelse

UTENRIKS 2018-09-02T23:46:26Z

Etter 17 år i fengsel fant Richard A. Jones dobbeltgjengeren sin. Nå saksøker han staten.

Publisert: 03.09.18 01:46

31. mai 1991: En kvinne blir ranet på parkeringsplassen utenfor en Walmart i Kansas City, USA. Raneren forsøker å ta vesken hennes, men kvinnen kjemper imot. De slåss, før raneren kommer seg unna med mobiltelefonen hennes.

Ifølge The Washington Post rakk kvinnen ikke å se ordentlig på ransmannen. Det gjorde heller ikke sikkerhetsvakten ved Wal Mart-butikken. Det de rakk å få med seg var at mannen var latinamerikansk, tynn og hadde mørkt hår.

Etter flere måneder ble Richard A. Jones arrestert. Politiet mente han ut var gjerningsmann, og fikk det bekreftet etter vitner pekte ham ut i en «lineup», ifølge The New York Times.

Jones ble dømt for grovt ran, til tross for at han hadde et alibi den aktuelle kvelden. Han arrangerte en fest for familien sin i sitt eget hjem. Flere familiemedlemmer kunne bekrefte at han aldri dro fra festen. Vitnene fortalte også at raneren hadde en tatovering på venstre arm – noe Jones ikke hadde på den tiden.

Likevel ble han dømt til 19 års fengsel. Ifølge advokaten var Jones bitter og forvirret under fengselsoppholdet. Han har hele tiden hevdet sin uskyld.

Mens Jones sonet dommer i Lansing Correctional Facility, begynte flere innsatte å fortelle ham at han lignet på en annen fange. Enkelte hadde til og med klagd over at han ikke hilste tilbake ved frokosten.

Da begynte hjulene å rulle.

Dobbeltgjenger er nå mistenkt

Ricky Amos hadde var inn og ut av fengsel siden 90-tallet, ifølge The Washington Post. De to mennene er slående like.

Alice Craig har vært Jones’ advokat siden 2015, etter han hadde brukt opp alle mulighetene for prøveløslatelse. Da Jones fortalte om dobbeltgjengeren ble hun satt ut av likheten.

Advokaten og teamet hennes klarte å følge dobbeltgjengerens spor og fant ut at han bodde rett Wal Mart-butikken.

Vitnene i Jones’ sak har siden endret sine forklaringer. Da de ble vist bildene av Jones og Amos innrømmet de at de ikke ville vært i stand til å skille mellom de to mennene.

I fjor forkastet en dommer dommen mot Jones. Etter 17 år var han igjen en fri mann.

– Det har tatt en stor del av livet mitt. Jeg forsøker å få en stabil hverdag, sa Jones etter løslatelsen, ifølge The New York Times.

Nå saksøker han staten for 1,1 millioner dollar, eller rett i overkant av ni millioner kroner. Beløpet tilsvarer 65 000 kroner for hvert år han satt fengslet.

I løpet av de 17 årene bak murene er døtrene hans blitt vokse, og han er selv blitt bestefar.

The New York Times skriver at feilaktige øyenvitnebeskrivelser er den største årsaken til at folk blir uskyldig dømt i USA. Øyenvitnebeskrivelser har spilt en rolle i 75 prosent av dommene som blir omgjort etter DNA-testing.