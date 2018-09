Risikerer regjeringskrise - dette skjer etter valget

STOCKHOLM/OSLO (VG) Det er lite som skiller de to svenske statsministerkandidatene. Og noen må bytte side, dersom det skal bli flertall i Riksdagen.

Ingen av de tradisjonelle blokkene har så langt flertall med over 50 prosent av stemmene i Riksdagen. Da kan det ligge an til en stillingskrig og hestehandel om hvem som skal få makten i Sverige .

For å velges, kan en svensk statsminister nemlig ikke få flertallet i Riksdagen mot seg.

Først - valgresultatet:

SD har rast nedover fra over 20 prosent mens resultatene har kommet inn – og har med det tapt posten som Sveriges nest største parti til Moderaterna.

Det er veldig lite som skiller de to blokkene. Akkurat nå er det helt likt, med 143 mandater til hver:

Socialdemokraterna ble spådd et krisevalg med en oppslutning langt ned på 20-tallet, men kan se ut til å slippe med skrekken.

– Vi overgår oss selv, vi var utdømt, men vi har spist oss inn i valgkampen, og gjort en god innspurt, sier lederen for det sosialdemokratiske ungdomspartiet (SSU), Philip Botström, til SVT.

Dette skjer nå

Selv om den rødgrønne blokken skulle få flest stemmer, kan Stefan Löfven bli kastet som statsminister. Dette er fordi han vil være avhengig av støtte fra noen av partiene i høyre-blokken i en statsminister-votering.

– Noen av partilederne må bryte med de sa før valget. Landet må regjeres, sa Anders Ygeman, som er Socialdemokraternas gruppeleder i Riksdagen, til VG klokken 21.30.











Etter valget må Stefan Löfven bestemme om han vil sitte eller gå av som statsminister. Det endelige valgresultatet, med alle stemmene, blir trolig ikke klart før på fredag. Det blant annet fordi masse stemmer avgitt i utlandet må telles opp.

Om han blir sittende:

Om statsministeren velger å bli sittende etter valget, skal det holdes en avstemning om statsministeren innen to uker etter Riksdagen åpner 24. september.











Löfven får imidlertid trolig ikke flertall i den obligatoriske statsminister-avstemningen i Riksdagen. Det fordi blokken Alliansen i valgkampen har sagt at de vil stemme imot Löfven. For å bli valgt i Riksdagen, kan du ikke få et flertall mot deg.

Statsminister Stefan Löfvens blokk består i dag av Socialdemokraterna (S), Miljøpartiet (MP) med Venstrepartiet (V) som støtteparti. Socialdemokraterna har sagt nei til å forhandle med SD om flertall. Hvis Löfven faller i avstemningen, får Riksdagens talsmann (deres versjon av en stortingspresident) da i oppdrag å undersøke hvilken partileder som har best forutsetning for å danne regjering.

Om han går av

Hvis Löfven går av starter Riksdagens talsmann (en versjon av den norske stortingspresidenten) arbeidet med å finne en annen statsministerkandidat med en gang. Det mest nærliggende er å peke på Moderaterna-leder Ulf Kristersson.

Riksdagen kan tidligst stemme over en ny statsminister når de åpner 25. september.

Så skjer dette:

Om en kandidat faller i en slik avstemning, har talsmannen tre andre forsøk på å finne en ny statsminister.

Om alle fire runder med å finne statsminister mislykkes, blir det lyst ut nyvalg.

Bytter noen side?

Socialdemokraterna kan vinne slik: Hverken Centerpartiet eller Liberalerna har stengt døren for et regjeringssamarbeid med Socialdemokraterna. Det selv om de er med i den såkalte Alliansen, som styrte Sverige frem til 2014 med Moderaterna.

- Om dette holder seg, gir det oss gode muligheter for å fortsette i regjering, med Stefan Löfven som statsminister. Det er det viktigste nå, selv om det krever samarbeid over blokkgrensene, sier Philip Botström, som er leder for det sosialdemokratiske ungdomspartiet SSU, til VG.

Han legger til at det innebærer at de borgerlige partiene som ikke ønsker å gi Sverigedemokraterna innflytelse, må se til Socialdemokraterna for å bidra til en ny regjering.

M

oderaterna kan vinne slik: Alliansen kan være avhengig av støtte fra SD om de skal få danne mindretallsregjering. Om SD skal støtte Alliansen, uten å få noe tilbake, må de overtales. Det er to av partiene i Alliansen, Liberalerna og Centerpartiet, veldig skeptiske til.

– Nå høres det ut som om Alliansen er innstilt på om uansett hvordan de siste promillene faller ut, vil de regjere uansett. Da spørs det på hvordan de løser det, med SD, eller om de finner noen blokkoverskridende løsninger, sier den svenske statsråden og eksstatsråden Lars Leijonborg til Aftonbladet.

Hvem som blir statsminister, vil trolig neppe være klart søndag kveld, uansett hvilken blokk som får flest stemmer.