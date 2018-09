SIKTET: Både kirurgen Grant Robicheaux og hans kjæreste Carissa Riley nekter for at de har hatt sex med kvinner uten samtykke. Foto: Newport Beach Police Department/REUTERS

Flere kvinner står fram mot reality-kirurg siktet for voldtekt

UTENRIKS 2018-09-21T01:45:04Z

Minst seks nye kvinner har stått fram med anklager mot legen Grant Robicheaux, etter at det ble kjent at han er siktet for å ha dopet ned og og voldtatt to kvinner i California.

Publisert: 21.09.18 03:45 Oppdatert: 21.09.18 04:02

Det var tirsdag statsadvokaten i Orange County holdt en pressekonferanse der de oppfordret flere mulige ofre om å stå fram. De hevder at Grant William Robicheaux (38) og kjæresten Cerissa Laura Riley (31) samarbeidet om å dope ned og begå seksuelle overgrep mot kvinner. Begge er siktet for voldtekt av to kvinner og flere andre lovbrudd.

Påtalemyndighetene fortalte da at de fryktet at det kunne være mange flere ofre, siden de hadde funnet «hundrevis, trolig over tusen» videoer av kvinner på kirurgens mobil. Videoene og bildene skal vise kvinner som fremstår så ruset eller beruset at de ikke er i stand til å reagere, eller nærmest er bevisstløse.

Torsdag opplyser en talsperson for statsadvokatens kontor til Time at ytterligere minst seks kvinner har stått fram med anklager, og over 30 andre har kontaktet etterforskerne i forbindelse med saken.

Robicheaux blir omtalt som «en velkjent ortopedisk kirurg og reality-stjerne» fra Newport. Han var med på den nå kansellerte TV-serien «Online Dating Rituals of the American Male» i 2014.

Nekter straffskyld

Parets advokat avviser nok en gang anklagene i en uttalelse til Time torsdag:

«Alle anklager om sex uten samtykke avvises blankt av Grant Robicheaux og hans kjæreste Cerissa Riley. De har vært klar over disse beskyldningene i flere måneder, og hver av dem vil formelt avvise disse anklagene ved første mulighet i retten.»

Uttalelsen sier også at paret mener anklagene gjør de virkelige ofrene for seksuelle overgrep en bjørnetjeneste, og undergraver deres sak.

Statsadvokaten har forklart hvordan de tror Robicheaux og Riley siden 2015 har holdt på med å reise til festivaler og arrangementer som Burning Man sammen. De hevder at de samarbeidet om å få kvinner til kirurgens leilighet og fôre dem med alkohol og narkotiske stoffer.

– Vi mener de mistenkte brukte sitt gode utseende og sjarm til å avvæpne sine potensielle ofre, sa statsadvokat Tony Raukaucas på pressekonferansen som er publisert i sin helhet.

Den ene kvinnen (32) i siktelsen skal ha møtt paret på en restaurant i Newport Beach i april 2016. Hun skal ved en senere anledning ha blitt invitert til en fest, og deretter blitt tatt med til parets leilighet da hun var beruset. Her skal paret ha voldtatt kvinnen, og statsadvokaten sier hun figurerer på en video på Robicheaux’ telefon.

Paret ble arrestert 12. september, og er nå løslatt mot en kausjon på 100.000 dollar.