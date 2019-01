TRENGER BLOD: AGdansk' borgermester Pawel Adamowicz ble knivstukket og livstruende såret under et arrangement søndag. Foto: AP / NTB scanpix

Gdansk-innbyggere gir blod til knivstukket ordfører

Innbyggerne i Gdansk i Polen bes om å gi blod til byens ordfører gjennom mange år, Pawel Adamowicz, som ble knivstukket og alvorlig såret søndag.

NTB

Adamowicz, som har vært ordfører i Gdansk i 20 år, ble knivstukket i hjertet og magen under et veldedighetsarrangement søndag.

Tilstanden hans var mandag fortsatt alvorlig.

54-åringen lå natt til mandag på operasjonsbordet i fem timer, og en av kirurgene opplyste mandag morgen at han har store indre skader og trenger massiv blodoverføring.

Blodgivere oppfordres til å melde seg, og mandag skal det også holdes en markering mot vold i Gdansk.

27-åringen som knivstakk Adamowicz, ble pågrepet på stedet. Mannen har sonet et fengselsdom for en forbrytelse han hevder å ikke ha begått og gir borgermesterens parti skylden for dette.

Adamowicz ble angrepet av en mann mens han sto på scenen under et arrangement i byen søndag kveld.

Avisa Rzeczpospolita og flere andre medier har skrevet at gjerningsmannen ropte «Hallo! Hallo! Mitt navn er Stefan. Jeg var fengslet, men uskyldig. Borgerplattformen torturerte meg, derfor har Adamowicz nettopp dødd.» etter han stakk ordføreren.

Adamowicz var tidligere medlem av partiet Borgerplattformen (PO), men han skal ikke ha hatt noe med fengslingene å gjøre.

Det er uklart akkurat hvor på kroppen ordføreren ble stukket.

TVN rapporterer at ordføreren skal ha holdt seg på magen etter at angriperen løp opp på scenen, mens Radio Gdansk melder at han ble stukket i området rundt hjertet, uten å oppgi noen kilde.