Trump besøker Mexico-grensen: Vil «nesten definitivt» erklære unntakstilstand for å finansiere muren

USAs president Donald Trump besøker torsdag grensen mellom USA og Mexico i et forsøk på å fremme sin sak for byggingen av en mur, og kommer med sin klareste trussel om at han vil erklære unntakstilstand for å skaffe penger til å bygge muren.

Nedstengningen er inne i sitt 20. døgn, og Trump er på vei til byen McAllen i Texas, som grenser til Mexico .

Der vil han besøke en grensevaktstasjon og se hvordan arbeidet utføres. Han vil møte dem som er ved frontlinjen av det som omtales som en nasjonal sikkerhetskrise.

Før han bega seg ut på ferden, svarte han på spørsmål på plenen utenfor Det hvite hus. På spørsmål om han vil erklære unntaktstilstand, og dermed omgå et budsjettvedtak i Kongressen, svarte Trump:

– Jeg har absolutt rett til å erklære en unntakstilstand, det har advokatene fortalt meg. Jeg er ikke klar til å gjøre det ennå, men hvis jeg blir nødt til det, kommer jeg til å gjøre det, ikke noe tvil om det.

– Hvis dette ikke ordner seg, vil jeg trolig gjøre det, jeg vil nesten si definitivt.

President Trump gikk også tilbake på sine tidligere uttalelser om at han skal få Mexico til å betale for muren, og beskyldte «fake news»-media for å finne på uttalelsene.

– «Fake news» liker å si at jeg under valgkampen sa at Mexico skal betale for den (muren), men åpenbart har jeg ikke sagt det, og jeg har aldri ment at de skal skrive ut en sjekk, sier Trump.

Siden 22. desember har store deler av den offentlige sektoren i USA vært lammet av nedstengning. Trump nektet å godkjenne et budsjett som ikke inneholder 5,7 milliarder dollar til bygging av den omstridte grensemuren mot Mexico.

I tillegg til at 800.000 amerikanere denne uken risikerer å gå uten lønn, har nedstengningen konsekvenser for mange andre samfunnsfunksjoner.

Denne uken holdt Trump en direktesendt tale til nasjonen der han understreket viktigheten av å få bygget grensemuren. I talen sa han at situasjonen ved grensen mot Mexico er en «humanitær katastrofe og en nasjonal sikkerhetskrise».

– Trump vil få problemer

Demokratene mener en mur ikke vil utgjøre mye fra eller til for å håndtere problemene ved grensen. De anklager i stedet Trump for å innta en hard linje som nettopp har skapt den humanitær krisen han sier han vil bekjempe.

Kort tid etter Trumps uttalelser, hadde Demokratenes gruppeleder i Kongressen, Nancy Pelosi, en pressekonferanse. Der ble hun spurt hvordan hun og Kongressen vil reagere dersom Trump faktisk erklære en unntakstilstand.

– Det vil dere se dersom det skjer, men jeg skal ikke gå inn på det nå. Jeg tror presidenten vil få problemer på sin egen side, for å utnytte situasjonen på en måte som øker hans makt, men la oss ikke gå der - la oss se hva han gjør. Det finnes en vei til løsning: åpne statsapparatet, la oss ha denne diskusjonen om det vi kan være enige om for å beskytte grensene våre på beste måte , for å sikre grensene våre og gjøre det på en måte som er i tråd med våre verdier, sier Pelosi.