– Ballen ligger nå hos India

NEW DELHI (VG) Nå har Indias statsminister Narendra Modi fått ballen som Ada Hegerberg signerte til ære for alle indiske jenter. Nå er det opp til India å følge opp FNs bærekraftsmål, ifølge statsminister Erna Solberg (H).

Ballen er blitt den norske statsministerens symbol på at ledere verden over må følge opp målene som skal bedre livet på kloden, avskaffe fattigdom og løse klimakrisen.

Tirsdag overrakte hun den symbolske fotballen til Modi, som leder verdens mest folkerike land.

Avhenger av India

– Uten India når vi aldri bærekraftsmålene, sier Solberg til VG etter møtet med Modi.

Og legger til:

Narendra Modi trakk fram Ada Hegerberg i sin uttalelse til norsk og indisk presse etter møtet med Solberg. Han beskrev hennes innsats på fotballbanen som imponerende, og hvordan han hadde lagt merke til at den kvinnelige norske fotballen hadde fått idrettens aller gjeveste pris.

3. desember ble den norske Lyon-stjernen hedret med Ballon d’Or .

Forbilde

– Han snakket om Ada Hegerberg som et viktig rollebilde for mange unge jenter rundt i verden, på et område hvor menn har vært veldig dominerende, sier Solberg.

– Hvorfor har ikke India kommet lenger på likestilling, når landet hadde verdens første kvinnelige statsminister?

– Men det skjer mye nå. Jeg hørte om en kvinnelig ordfører her i India hvor man hadde henvendt seg til hennes mann for å få en signatur, og hvor hun hadde trådt fram og sagt at det var hun som var ordføreren. Hun tok kontroll. Og det ser ut som sosiale endringer skjer raskere enn det man kunne tro. Samtidig har India kjempestore utfordringer med å skape jobber og velstand for alle, sier Erna Solberg.

Havsamarbeid

De to var enige om å samarbeide tettere mellom Norge og India om utnytting av ressursene i havet, som to stater med lang kyst. Ifølge Solberg var Modi imponert over elektriske passasjerskip og ønsker selv å modernisere fiskerflåten sin.

Modi ønsket også større investeringer i landet sitt fra det norske oljefondet.

– Han gikk til valg på en business-linje, men har vist seg å ha stor oppmerksomhet også på praktiske løsninger for folk flest, som jentetoaletter på skolene og lån til kvinnelige gründere, sier den norske statsministeren.

Hun har formelt invitert statsminister Modi til Norge, men det blir neppe med det første. Statsministeren står opp til valg i India senere i vår.