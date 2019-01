GRAVID I 9. MÅNED: Tulip Siddiq i rullestol (nede til høyre i bildet) i Underhuset tirsdag 15. januar. Foto: REUTERS TV

Høygravid parlamentsmedlem stemte mot May i rullestol – to ganger

Tulip Siddiq ble anbefalt å ta keisersnitt tidligere denne uken. Hun utsatte derimot fødselen for å vise sin misnøye med Theresa May, som overlevde mistillitsvoteringen med knappe 19 stemmer.

Publisert: 17.01.19 00:31

Først ble Labour-politikeren tirsdag rullet inn i Underhuset sittende i rullestol for å stemme mot brexit-avtalen May hadde forhandlet frem med EU . Da måtte hun også bli rullet gjennom det trange og folksomme gangen der de britiske parlamentsmedlemmene faktisk avgir sine stemmer.

Onsdag kveld møtte hun opp igjen.

Denne gangen for å stemme for mistillitsforslaget mot statsministeren. En avstemningen du kan ser her at May overlevde:

Før denne avstemningen hadde hun derimot fått en personlig forsikring av statsministeren om at stemmen hennes ville bli telt med uten at hun trengte rulle gjennom stemme-gangen, så lenge stemmetellerne så at hun var til stede i parlamentet.

19 stemmer

Når man ser hvor jevn onsdagens mistillitsavstemning ble, kan man forstå at alle parlamentsmedlemmene ønsket å bli hørt.

Statsminister May vant med knappe 19 stemmer . 325 stemte for å gi henne fornyet tillit. 306 stemte mot.

Stoler ikke på systemet

Begge kveldene handlet hun mot rådene hun hadde fått fra sin lege, som ønsket at Siddiq skulle ta keisersnitt tidligere denne uken ettersom hun ifølge Buzzfeed har utviklet svangerskapsdiabetes.

Parlamentsmedlemmet ba om å få utsette fødselen to dager slik at hun kunne avgi sine stemmer.

– Avgjørelsen om å utsette mitt barns fødsel er ikke en avgjørelse jeg tar lett på, men la det være klart; Jeg stoler ikke på «paringssystemet». I juli stjal regjeringen en stemme fra en nybakt mor, skrev hun på Twitter før avstemningen tirsdag.

Hun refererte da til avtalen som gjør at stemmetellerne fra de ulike sidene sammenligner hvor mange som ikke er til stede, for så å la disse jevne hverandre ut. I en tidligere brexit-avstemning hevdet Jo Swinson, som var i mammaperm, at den konservative stemmetelleren med vilje brøt denne avtalen etter at hennes stemme ikke hadde blitt talt med. Stemmetelleren hevdet på sin side at det skjedde ved en feiltagelse.

– Jeg ville ha min stemme registrert, skrev Siddiq på Twitter før onsdagens avstemning.

Knapt flertall

Systemet i det britiske parlamentet tillater ikke at en kollega stemmer på vegne av et annet medlem. Dermed må man møte opp personlig.

Avstemningen kom dagen etter at May gikk på et knusende nederlag i avstemningen om brexit-avtalen hun hadde inngått med EU.

Med fornyet tillit sa May at hun umiddelbart ønsket å starte samtaler med de andre partilederne for å finne en løsning på brexit-kaoset.

Skuffet

I en kort uttalelse utenfor Downing Street nr. 10 sent onsdag kveld fortalte statsminister Theresa May at hun allerede har holdt slike samtaler med flere av partilederne. Hun har derimot ikke møtt Jeremy Corbyn, lederen for det største opposisjonspartiet, Labour, så langt.

– Jeg er skuffet over at lederen av labour ennå ikke har valgt å ta del i samtalene, men vår dør står fremdeles åpen, sa May.

Se hennes uttalelse her:

Tidligere onsdag sa Corbyn at det var uaktuelt å gå i samtaler med statsministeren før regjeringen kunne love å ta muligheten for et brudd med EU uten en avtale av bordet.

Allerede mandag må May legge frem regjeringens plan b for brexit for Underhuset.

Innen da er Tulip Siddiq etter alle solemerker nybakt mamma. Hun skal etter planen ta sitt keisersnitt i dag.