Theresa May har fortsatt tillit

UTENRIKS 2019-01-16T19:16:44Z

LONDON/OSLO (VG) Theresa May fortsetter som Storbritannias statsminister etter at hun onsdag kveld overlevde en mistillitsavstemning.

Publisert: 16.01.19 20:16 Oppdatert: 16.01.19 20:52

325 stemte for å gi May fornyet tillit. 306 stemte mot. Det betyr at hun vant avstemningen med knappe 19 stemmer.

Hun får fornyet tillit til tross for at hun bare et døgn i forveien gikk på det som omtales som historiens største nederlag for en sittende regjering i det britiske Underhuset, da 432 av 634 parlamentsmedlemmer stemte ned avtalen May hadde fremforhandlet med EU om Storbritannias utmeldelse av organisasjonen - bedre kjent som brexit.

Den avstemningen kan du se her:

Stiller krav før nye samtaler

– Jeg er glad for at Underhuset har uttrykt tillit til regjeringen i kveld. Vi vil fortsette arbeidet for å levere på det løftet vi ga folket i dette landet, etter folkeavstemningen, om å forlate EU, sa May umiddelbart etter at hun hadde sikret seg fornyet tillit.

Hun sa også at hun allerede i kveld ønsker å starte samtaler med lederne for de ulike partiene for å finne en løsning på veien videre.

Jeremy Corbyn, lederen av det største opposisjonspartiet, Labour, ga uttrykk for et klokkeklart krav før han går i samtaler med statsministeren.

– Før vi kan gå i samtaler må regjeringen sørge for å fjerne muligheten for at det kan bli et brudd med EU uten en avtale, sa Corbyn, mens tilropene haglet rundt ham såpass mye at lederen for Underhuset måtte be de folkevalgte dempe seg.

Dette kravet stilte også Liberaldemokratene seg bak.

Lederen for SNP, Ian Blackford, krever også at en ny folkeavstemning og en utsettelse av utmeldingen er på bordet som alternativer dersom han skal gå inn i samtaler med statsministeren.

– Alle tidligere statsministere ville gått av

Det var minutter etter at det resultatet var klart tirsdag at Corbyn sa at han fremmet mistillit mot henne, noe man kan se i videoen under.

Onsdag ettermiddag og kveld har debatten i Underhuset gått rundt mistillitsforslaget.

– Alle tidligere statsministre som har blitt stilt overfor et nederlag som det vi hadde i går, hadde gått av, sa Corbyn til May i løpet av debatten.

May slo tilbake med å anklage Corbyn for å være uklar på hva han vil gjøre i brexit-spørsmålet dersom Labour skulle få makten.

– Det vi vil gjøre etter gårsdagens tap, er å lytte til ledermøtene i Parlamentet for å se hva vi skal gjøre for å få den støtte som trengs, sa May.

Paradoks

Mistillitsforslaget ble nedstemt etter at mange av Mays partifeller hos Det konservative parti, som i går stemte mot brexit-avtalen, i dag likevel sier de har tillit til henne som statsminister. Hun fikk også støtte av det nordirske partiet DUP.

Det var nok til flertall for tillit. Selv om det er klart at mange i de to partiene stemte like mye mot at Corbyn skal få sjansen til å bli ny statsminister.

Jan Erik Mustad, førstelektor i britiske studier og didaktikk ved Universitet i Agder, påpekte i et intervju med VG tidligere onsdag det paradoksale i at May den ene kvelden går på tidenes nederlag, for så å fremdeles ha tillit den andre kvelden.

– Det viser at det ikke er normale tilstander i britisk politikk om dagen, sa han, som var en av en rekke eksperter som på forhånd spådde dette utfallet.

Plan B

Theresa Mays regjering har nå frem til mandag med å komme opp med en plan B for brexit-veien videre.

Hun sier hun vil gå inn i samtalene med de andre partilederne med et konstruktivt sinn.

– Men vi må finne løsninger som er forhandlingsbare, sier statstministeren like etter onsdagens avstemning.

Ifølge en av hennes talsmenn regner hun fortsatt med at Storbritannia trer ut av EU den 29. mars.