SIGNERTE ORDRE: Trump omgitt av stålarbeidere da han signerte det kontroversielle forslaget om toll på stål og aluminium.

Trumps ståltoll: Dette kan den bety for Norge

Publisert: 09.03.18 00:30

UTENRIKS 2018-03-08T23:30:30Z

Donald Trump har signert det omstridte forslaget om toll på import av stål og aluminium. – Faren er hvis andre land svarer med noe mer enn symboltiltak, sier sjefanalytiker.

Tollsatsene blir som tidligere varslet 25 prosent for import av stål og ti prosent for aluminium, kunngjorde USAs president på en pressekonferanse, der han omtalte utenrikshandelen som «et angrep» på USA.

– En sterk stål- og aluminiumindustri er livsviktig for vår nasjonale sikkerhet, fastslo han og oppfordret selskaper til å «kjøpe amerikansk».

De nye tiltakene skal tre i kraft om 15 dager, og inntil videre unntas Canada og Mexico for tollen.

– Jeg tror det blir unntak for Mexico og Canada, og så tariffer for EU og dermed også Norge. Men han åpner jo for at venner kan unntas, så det er langt fra sikkert hvordan det kommer til å bli gjennomført, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

Fakta Disse eksporterer mest stål til USA USA er verdens største stålimportør. Bare i 2017 kjøpte amerikanerne 35,6 millioner tonn stål ifølge Reuters. * Canada – 16,7 prosent * Brasil – 13,2 prosent * Sør-Korea, – 9,7 prosent * Mexico – 9,4 prosent * Russland – 8,1 prosent * Tyrkia – 5,6 prosent * Japan – 4,9 prosent * Tyskland – 3,7 prosent * Taiwan – 3,2 prosent * Kina – 2,9 prosent * India – 2,4 prosent Kilde: Reuters

Også Australia kan slippe den nye tollen, antydet Trump tidligere. Tyskland har presidenten derimot et mer anstrengt forhold til. Ifølge ham bidrar tyskerne for lite til NATO, noe som kan få følger for samhandelen med USA, skriver NTB.

EU varsler mottiltak

– Vi kommer til å se på hvem som behandler oss rettferdig, og hvem som ikke gjør det, sier Trump.

EU har på forhånd varslet at de vil starte handelskrig dersom USA gjør alvor av straffetollen. EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker har truet med importtoll på kjente amerikanske varer som Harley-Davidson-motorsykler, bourbon og Levis-bukser.

Fare om det eskalerer

Bruce er ikke bekymret for tollsatsene alene for Norges del. Ifølge Utenriksdepartementet gikk under én prosent av norsk aluminiums- og ståleksport til USA i fjor.

– Tariffene alene vil ikke bety noe som helst, bortsett fra for stålprodusenter noen steder. Faren med dette er hvis andre land svarer med noe mer enn symboltiltak, som er det EU har truet med foreløpig. Hvis dette eskalerer og det blir høye tollbarrièrer på mange type varer, kan det gå dårlig i verdensøkonomien, og da vil det gå dårlig også i norsk økonomi og norsk eksport, sier Bruce og legger til:

Men vi er veldig langt unna det, og jeg tviler på at andre land vil reagere på en slik måte at det blir en ordentlig handelskrig. Vi hadde det på 30-tallet, og frykten for at det skal skje, er grunnen til at markedene er negative nå.

Presidenten selv har gitt uttrykk for at han ikke frykter en handelskrig.

– Når et land (USA) taper mange milliarder dollar på handel med så godt som alle land det gjør forretninger med, er handelskriger bra og enkle å vinne, skrev Trump på Twitter 2. mars.

– Tror det blir tvistesak

Arne Melchior, seniorforsker og leder for forskningsgruppen for internasjonal økonomi ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, tror de nye tollsatsene vil bli reist som tvistesak i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

– Dette tiltaket beveger seg i veldig grumsete og uklart farvann når det gjelder handelsjusen, med tanke på at det er begrunnet ut fra sikkerhetspolitikk. Om dét holder vann i WTO, som det neppe gjør, er et tema videre, sier han og legger til:

– Det er også viktig at USA truer med å blokkere hele tvisteløsningsordningen i WTO. Hvis WTO blir svekket som system for å løse handelskonflikter, er det dårlig nytt for Norge.

Kan ramme amerikanske arbeidsplasser

For USAs del kan tollen få negative konsekvenser for flere, ifølge ekspertene.

– En slik toll er til fordel for stålprodusentene og arbeiderne i stålindustrien, fordi de får beskyttelse og kan få en større bit av markedet. Men samtidig vil prisen på stål i USA øke, så bilprodusenter og alle som har det som innsatsvare, vil få høyere kostnader. Det betyr at hvis de skal eksportere til andre land, får de svekket konkurranseevne. Det er mange andre industrier enn stålindustrien som bruker stål, og dermed er sannsynligheten at summen blir negativ, sier Melchior.

Bruce tror grunnen til at Trump likevel innfører tollen, er symbolpolitikk.

– Jeg tror det er symbolpolitikk, han viser at han gjøre noe. Dette er synlige tiltak som gir stor gevinst for få, sier han.

Tollforslaget har skapt splid blant Trumps egne. Tidligere denne uken ble det kjent at presidentens øverste økonomiske rådgiver Gary Cohn går av i kjølvannet av Trumps omstridte tollforslag .

Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, har på sin side sagt at han er «ekstremt bekymret for konsekvensene av en handelskrig» og oppfordret Det hvite hus til ikke å gå videre med planen.

Melchior mener det er håp om at motkreftene kan påvirke sluttresultatet for den omstridte tollen.

– Det er motkrefter i USA, dette er noe man har kranglet om lenge. Striden vil fortsette og det kan påvirke hvordan dette blir iverksatt, sier han.