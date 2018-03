BEVISET: Rushan får en medarbeider i valglokalet til å ta bilde av ham når stemmen blir avgitt. Kreml er svært opptatt av at valgdeltagelsen blir stor nok til at valget får en god legitimitet. Foto: Harald Henden

Kreml ville ha høyt fremmøte: – Fikk beskjed av sjefen om å ta bilde av at jeg stemte

Publisert: 19.03.18 10:36

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-19T09:36:34Z

MOSKVA (VG) Kreml har slåss for høyt fremmøte i presidentvalget. Folk har fått beskjed av sine arbeidsgivere om å vise bilde av seg selv som stemmer, når de kommer på jobb i dag.

Kreml hadde et mål om 70 prosent fremmøte med valget, men endte på 67,47, viser resultatene mandag morgen.

Det ambisiøse målet har ført til hardt press på velgerne, og flere skal i dag måtte vise frem bevis for at de har stemt når de kommer på jobb.

I et valglokale nær metrostasjonen 1905 goda i hjertet av Moskva treffer vi en mann som ber en av valgmedarbeiderne ta bilde av ham med mobiltelefonen.

– Jeg fikk beskjed av sjefen om å ta bilde av at jeg stemte, så jeg kan vise frem det, forteller Rushan, som jobber i et statlig direktorat.

Han bekrefter dermed ryktene om at det er press på arbeidsplasser om at russerne skal stemme.

Opposisjonslederen Ilja Jasjin sa lørdag til VG:

– Det er voldsomt press på folk for å gå til stemmelokalene. Det er både trusler og gaver og såkalte «administrative ressurser» som brukes for å få høyest mulig valgfremmøte.

Jasjins kollega Aleksej Navalnyj ble nektet å stille som presidentkandidat:

– Uten Navalnyj som kandidat er det enda viktigere å få høy deltagelse. For Kreml er dette veldig viktig, for at valget skal virke legitimt.

Rushan, som vi treffer i valglokalet, var uansett ikke i tvil om hvem han skulle stemme på:

– Jeg mener at det er bare en av kandidatene som kan være president her i landet, og det er den nåværende presidenten, Vladimir Vladimirovitsj Putin.

– Jeg er da også medlem i Forente Russland, fortsetter han – og snakker altså om Putins støtteparti i russisk politikk.

– Hvilke forhåpninger har du for fremtiden?

– At det skal være stabilt her i landet, både politisk og økonomisk. Og at vi skal ha et godt forhold til omverdenen, også Norge.

Fikk over 76 prosent

Da 99 prosent av stemmene var talt opp tidlig mandag morgen norsk tid, hadde Putin fått hele 76,67 prosent. Putin er dermed gjenvalgt for seks nye år – til 2024.

– Vi skal få suksess. Sammen skal vi gjøre en stor jobb for Russland, sa Putin til den jublende folkemengden, som han karakteriserte som «laget» sitt. Ifølge politiet var det 35 000 mennesker på plass.

Han fortsatte til sin egen valgkampstab, der han også svarte på noen få spørsmål fra media. Putin smilte da han ble spurt om han hadde tenkt å endre grunnloven slik at han kan fortsette som president også etter 2024:

– Skal jeg sitte til jeg er 100 år, undret han med et glis.

Kommunisten Pavel Grudinin kommer på 2. plass i valget. Han fikk 11,2 prosent i valgdagsmålingen som offentliggjøres på den statlige TV-kanalen Rossija.