TOPPKANDIDAT: Forsikringsagent Gianluca Catalamessa (50) tok steget inn i politikken for fire år siden. Da ringte han Lega Nord-leder Matteo Salivini og sa han ville bygge opp partiet i de sørlige delen av landet. Nå sanker de stemmer på å ville stoppe innvandringen til ltalia. Foto: Henden, Harald

Frykten som deler Italia: Innvandring

Publisert: 04.03.18 10:30 Oppdatert: 04.03.18 12:07

NAPOLI (VG) Italienske velgere er delt mellom dem som frykter den økte innvandringen, og dem som med harde midler vil stoppe den.

Når italienerne går til urnene i dag, er det særlig ett aspekt av politikken som samtlige har gjort seg opp en mening om, nemlig innvandring.

På partikontoret til det immigrasjonsskeptiske Lega i Ercolano, rett utenfor Napoli, ser toppkandidaten Gianluca Cantalamessa (50) ut som en litt dandy rockestjerne med en våkenatt bak seg, når han møter VG en knapp time etter avtalen.

– I Italia er vi rasister – mot italienere! En pensjonist eller en handikappet her i landet får bare en brøkdel av de euroene som vi gir til innvandrerne. Jeg vil ta meg av min egen sønn, venner og familie, før jeg hjelper ukjente som ikke kommer herfra, sier han, tenner en røyk og svarer på en telefon fra nettopp sønnens barnevakt.

Partiet, som inntil nylig het Lega Nord og kjempet for autonomi for det rike Nord-Italia, er virkelig på vei opp her i de sørlige delene av landet. Deres knallharde innvandringspolitikk er sentral i forklaringen av suksessen.

Fakta Valget i Italia ● Tre partier og koalisjoner kjemper om makten i dagens Italia-valg: ● Femstjernersbevegelsen (M5S) ● Sentrum-venstre med regjeringspartiet Partito Democratico (PD) og fire mindre partier på venstresiden. ● Høyreblokken: Ledes av Silvio Berlusconis Forza Italia, sammen med immigrasjonsskeptikerne i Lega, sentrumspartiet Oss med Italia og det nasjonalkonservative Italias Brødre. ● Det skal velges 630 representanter til underhuset og 315 til senatet. ● Valglokalene åpner kl. 07 lokal tid og stenger kl. 23.De første valgdagsmålingene kommer kl. 23. Resultatet er ventet i 02-tiden natt til mandag. Kilde: RITZAU

Innvandringskoalisjon

Denne siste uken av valgkampen har forsikringsagenten Cantalamessa gått fra å være regionrepresentant for Lega, til å lede partiets nye allianse med Berlusconis høyrekonservative Forza Italia, sentrumspartiet Oss med Italia, og det høyreekstreme Italias Brødre, her i området.

Koalisjonen ligger ifølge meningsmålingene godt an til å kunne ta over regjeringsmakten i landet etter valget.

Velgermagnet

Alliansen har tidvis fremstått underlig, med partiledere som gjennom valgkampen har motsagt hverandre på sentrale spørsmål som skatt og EU-medlemskap. Men forsikringsagenten er ikke det dugg bekymret for et samarbeid etter valget.

– Det blir lett å jobbe sammen med de andre partiene, fordi vi har de samme verdiene: Vi vil verne landets kristne tradisjoner, beskytte den tradisjonelle familien og bygge merkevaren «made in Italy» med å styrke produksjonen av våre mange gode varer, sier mannen, og retter på den nystrøkne lyseblå skjorten.

Særlig sør i Italia, og blant målgruppen 30–40 år, har den kompromissløse innvandringspolitikken skaffet Lega velgere, forteller Antonio Noto fra det italienske meningsmålingsinstituttet IPR.

– Hovedgrunnen til at Legas velgere går til partiet, er at de er mot immigrasjon. Det er faktisk litt høyere andel av Legas velgere som oppgir det som motivasjon, enn velgerne av det virkelig mørkebrune partiet Italias Brødre, sier valganalytikeren til VG.

En sentral politiker i Lega uttalte nylig at Italias «opprinnelige hvite rase» kan bli utryddet hvis innvandringen fortsetter. Partileder Matteo Salvini fulgte opp med en støttende Facebookmelding hvor han skrev at landet står overfor «en invasjon som er organisert og finansiert for å utslette vår kultur».

Italias tidligere integreringsminister Cecile Kyenge (PD) kaller det politikerne i høyrealliansen nå gjør, å «investere i rasisme», ifølge BBC.

Kan bli statsminister

De siste meningsmålingene viser at den immigrasjonsskeptiske høyrekoalisjonen lå an til å få et flertall med 35,6 prosent, mot 28,6 prosent til Femstjernersbevegelsen og 27,9 prosent til sentrum-venstre, skriver nyhetsbyrået Ansa.

Lega-leder Matteo Salvini (44) ligger dermed godt an til å bli Italias statsminister, noe som vil gi Europas tredje største økonomi en statsminister som er både EU-kritisk og innvandringsfiendtlig.

I Napolis forstad Ercolano sier Gianluca Cantalamessa til VG at motivasjonen bak Legas politikk bygger på en frustrasjon over at Europa har sviktet Italia i å fordele byrdene ved innvandringen

– På en måte kan du si jeg viser solidaritet med innvandrerne. Jeg synes jo synd på dem. Men når det ikke finnes penger nok til alle, vil jeg først ta meg av mine egne.