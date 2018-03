LANGVARIG KRIG: Til høyre: Hamza Beiraqdar, brigader og talsmann for Jaish al-Islam. Til venstre: En opprørskriger fra Jaish al-Islam fotografert under kamp i Douma i Øst-Ghouta i september 2016. Foto: AFP

«Derfor legger vi ikke ned våpnene»: Øst-Ghoutas omstridte opprørere i VG-intervju

Publisert: 01.03.18 10:40

Den mektigste opprørsgruppen i beleirede Øst-Ghouta kalles terrorister av syriske myndigheter, men ser på seg selv som frigjørere. Nå snakker Jaish al-Islam til VG.

Hva skal til for at verdens verste nåværende krig ender?

Hamza Beiraqdar er 30 år og født og oppvokst i Øst-Ghouta, utenfor Syrias hovedstad Damaskus. Han er også en jaget mann: Som brigader og talsmann for den islamistiske opprørsgruppen Jaish al-Islam, har han svært mektige fiender.

Øst-Ghouta – den utbombede og beleirede enklaven utenfor Syrias hovedstad, har nå verdens øyne rettet mot seg. Bilder av lemlestede barn, drept av russiske og syriske angrepsfly preger nyhetene, og FN står nok en gang handlingslammet på sidelinjen.

Syrias president Bashar al-Assad, støttet av stormaktene Iran og Russland, hevder bombingen er nødvendig for å drive ut «terroristene inne i Ghouta» .

Men hvem er egentlig opprørskrigerne som har makten der?

Hevder de slår tilbake syrisk offensiv

I et forsøk på å forstå og beskrive de ulike krigende partene i den utmattende konflikten, har VG den siste uken vært i direkte samtaler med Hamza Beiraqdar. Etter flere dager med utsettelser, svarte han til slutt på VGs spørsmål gjennom skriftlig meldingsutveksling, fra Jaish al-Islams base i Douma, inne i Øst-Ghouta.

Til tross for at opprørerne i Syria har tapt mye land de siste årene, og president Bashar al Assads regime er sterkere enn noen gang i krigen, er opprørslederen selvsikker.

– Assads militser har forsøkt å bryte seg gjennom frontlinjen og ta kontrollen over Sør-Ghouta, i over tre måneder nå. De har vært på offensiven og angrepet oss fra flere fronter, flere titalls ganger. De har lidd store tap. Minst 250 soldater er enten drept eller såret, sier opprørsbrigaderen.

VG kan ikke uavhengig bekrefte slike tall, da det syriske regimet ikke har for vane å informere om den typen tap.

– Assads styrker kommer seg ikke lenger frem, til tross for at de bruker all slags våpen, både på bakken og fra luften, sier han videre.

– Vi er ikke terrorister

I hovedsak er opprørerne i Øst-Ghouta delt mellom to rivaliserende grupperinger, som lenge har ligget i bitter konflikt. I de nordlige og østlige delene av den beleirede enklaven har Jaish al-Islam kontroll. Den sørvestlige delen kontrollert av Failaq al-Rahman, en gruppe knyttet til Den frie syriske hær, som også skal ha bånd til Det muslimske brorskap.

Jihadist-gruppen Hayat Tahrir al-Sham, som er en etterlevning av al-Qaida-tilknyttede Nusrafronten, har også tilstedeværelse i Øst-Ghouta, men flere analytikere mener at gruppen er relativt liten i området, sammenlignet med de to andre opprørsgruppene.

– Mange ser på dere som terrorister?

– Vi er ingen terrororganisasjon, Assads folk lyver. Helt siden starten har vi kjempet for rettferdighet og kjempet imot terrororganisasjoner som al-Qaida, al-Nusra og IS. Vi fjernet IS fra Sør-Ghouta. Nå kriger vi mot al-Nusra i Ghouta for å fjerne dem også, men det er vanskelig, sier Beiraqdar.

Analytikeren: Dette er Jaish al-Islam

Den svenske analytikeren Aron Lund har skrevet tre bøker om syrisk politikk og krigen i Syria. Han er også tilknyttet Centre for Syria Studies ved anerkjente St. Andrew’s University.

Den siste tiden har han fulgt konflikten i Øst-Ghouta ekstra nøye.

Han sier dette om Jaish al-Islam:

Islamistgruppen har sin base i Douma i Øst-Ghouta, og sine røtter i den salafistiske bevegelsen der. Salafisme er en svært konservativ form av islam, med opphav i Saudi-Arabia.

Gruppen ble grunnlagt av Zahran Alloush høsten 2011, og ble en av Syrias mektigste opprørsgrupper.

De fleste av gruppens krigere er lokale, som har blitt rekruttert mot penger for å slåss mot Bashar al-Assads regjeringsstyrker. Men ledelsen er, ifølge Lund, ideologisk motiverte salafister.

Ideologien deres bygger på å ønske om et samfunn basert på konservative religiøse normer, særlig sunnimuslimske sharialover.

Saudi-Arabia er gruppens viktigste statlige sponsor.

– Jaish al-Islam er ikke på internasjonale lister over terrorgrupper, og de har tatt avstand fra å begå angrep utenfor Syria. Gruppen har de siste årene forsøkt å tone ned deres sekteriske og antidemokratiske prinsipper, for å kunne nærme seg andre opprørsgrupper som har fått støtte fra vestlige land, sier Aron Lund til VG.

Delte meninger blant innbyggerne

Til forskjell fra enda mer radikale opprørsgrupper har Jaish al-Islam deltatt i fredsforhandlinger både ledet av FN og av Russland, med egne representanter.

Grunnlegger Zahran Alloush ble drept i 2015 da flere missiler skutt fra det som hevdes å være russiske fly traff hovedkvarteret til gruppen i Øst-Ghouta. På det tidspunktet skal gruppen ha hatt mellom 15.000 og 20.000 krigere.

Flere innbyggere VG har snakket med i Øst-Ghouta, der Jaish al-Islam har base, sier at det er delte meninger om dem.

– Jeg liker ikke islamistgruppene. Jeg vil at Syria skal være sekulært, ikke religiøst, sier en innbygger.

Innbyggeren er likevel aller mest kritisk til Assad-regimet, som har beleiret og bombet forstaden i flere år.

Hevder de beskytter sivile

Hamza Beiraqdar var 23 år da opptøyene i Syria brøt ut i 2011.

– Da syrerne bestemte seg for å ta til gatene og demonstrere, så bestemte jeg meg for å bli med. Jeg ville demonstrere for frihet og ære. Jeg ville demonstrere mot urettferdighet, sier han, og fortsetter:

– Men da Assads krigere gjennomførte blodige massakre og tok livet av sine egne borgere med sine avanserte våpen, så endret ting seg. På samme måte som mange andre syrere tok til våpen for å forsvare seg selv, gjorde jeg også det samme gjennom Jaish al-Islam.

– Hva er målet deres for de neste ukene?

– Våre krigere har som oppgave å kjempe mot Assads militser, og forsvare og kjempe for sine folk og sitt land.

For sivilbefolkningen som rammes av til tilfeldige bombeangrepene utført av Syria og Russland, og som er fanget mellom opprørerne og den syriske hæren, er situasjonen håpløs. Både regimet og opprørerne er beskyldt for nekte sivilbefolkningen i å rømme.

En sivil VG snakker med sier han ikke har opplevd at gruppen har nektet folk i å flykte.

– Når alt kommer til alt er opprørerne lokale, som også har sine familier her, sier innbyggeren.

Hva skal til for at våpnene legges ned?

– Tar dere hensyn til de sivile i Øst-Ghouta? spør VG opprørslederen Beiraqdar:

– De sivile er viktige for oss. Helt siden starten av den arabiske våren tok vi en avgjørelse om å ta hensyn til dem og forsvare dem. Derfor kommer vi til å kjempe helt til Assad og hans folk, og hans morderiske handlinger tar slutt.

Vi avslutter med spørsmålet:

– Hva skal til for at dere legger ned våpnene, for at dere slutter å krige?

– Vi har kjempet mot det kriminelle styret til Assad-regimet i seks år nå, og vi kan derfor ikke legge ned våpnene før regimet, alle deres ledere og institusjoner har falt. Vi gir oss ikke før Syria igjen er trygt og sikkert, sier han.

Syv år med krig til tross: Den syriske krigen vil fortsette i lang tid fremover.