KAOS: På flyplassen i Bangkok hersker det fullt kaos etter at Pakistan stengte sitt luftrom onsdag. Foto: Anne-Christine Sandåker

Kashmir-konflikten fører til flykaos: - Fått beskjed om at vi ikke kommer med fly før 11. mars

Konflikten mellom India og Pakistan tilspisser seg. Det fører til flykaos for mange reisende. Familien til norske Anne-Christine Sandåker sitter fast i Bangkok etter at Pakistan stengte luftrommet over landet.

Onsdag stengte myndighetene i Pakistan luftrommet i landet, grunnet den betente striden som på ny har blusset opp med India .

Pakistanske sivile luftfartsmyndighetene annonserte at luftrommet er stengt på ubestemt tid på Twitter, og i dagene som har fulgt har det brutt ut kaos på flyplasser i hele Sør-Asia.

Onsdag meldte Thai Airways at de kansellerer alle flyginger til Europa på grunn av den spente situasjonen, skriver The Sun.

Årsaken til stengningen skyldes at forholdet mellom de to atommaktene er svært anspent. Både onsdag og tirsdag kom det meldinger om krigshandlinger nær delelinjen mellom områdene som landene kontrollerer i Kashmir.

– Skulle vært hjemme

Norske Anne-Christine Sandåker (32) fra Arendal er én av de mange som er rammet av konflikten. Sammen med ektemannen Sadir, og de tre sønnene Niklas (9), Oliver (6) og Mario (2), skulle de reise tilbake til Norge fra en to ukers lang ferie i Thailand onsdag 27. februar.

– Vi har vært på vinterferie og skulle vært hjemme nå. Vi skulle reise fra Phuket til Bangkok på onsdag, men da vi kom til flyplassen fikk vi beskjed om at det var krig, og at det ikke var sikkert at vi kom med til Norge:

– Da vi kom til Bangkok var det fullstendig kaos på flyplassen. De hadde kansellert alle fly til Europa. Vi fikk ingen informasjon fra Thai Airways, forteller Sandåker til VG på telefon fra Bangkok.

MÅ VENTE: Anne-Christine Sandåker sammen med sønnene Niklas (9), Oliver (6) og Mario (2). Familien venter nå i Bangkok, og håper å komme med på et fly tilbake til Norge. Foto: Anne-Christine Sandåker, Privat

Kan måtte vente i elleve dager

Familien måtte dermed finne seg et hotell i Thailands hovedstad og smøre seg med tålmodighet.

– To av oss reiste til flyplassen i går for å høre om vi kunne komme med på et fly. Vi pakket alle kofferter og reiste tilbake på kveldstid, men kom ikke med på flyet:

– Nå har vi fått beskjed om at det første flyet vi kan komme med på er 11. mars. Vi kan ikke være her så lenge. Vi skal prøve å komme med på et fly som går i kveld, men vi får hele tiden beskjed om at de ikke kan garantere noe, sier en fortvilet Sandåker.

Torsdag meldte Thai Airways at de ville gjenoppta alle flygingene til Europa.

Flere kampfly skutt ned

Situasjonen mellom India og Pakistan har den siste tiden tilspisset seg etter at minst 44 soldater ble drept da en bilbombe eksploderte ved en kolonne med militærbusser nær Srinagar i Kashmir den 14. februar. I ettertid har India anklaget Pakistan for å la lederen av opprørsgruppen operere fritt.

Tirsdag bekreftet Indias utenriksdepartement at et «svært stort antall opprørere er drept i et luftangrep mot en opprørsleir i den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir. Pakistan svarte med å kalle angrepet for «oppdiktet».

KONFLIKT: En bygning der militante skal ha skjult seg brenner i Pulwama, sør for Srinagar i den indiskkontrollerte delen av Kashmir. De siste dagene har nye kamper oppstått i regionen. Foto: Dar Yasin / TT NYHETSBYRÅN

Onsdag opplyste pakistansk politi om at seks sivile er drept etter at flere hus ble truffet av indiske granater skutt over delelinjen i Kashmir. Samme dag uttalte kilder i den pakistanske hæren at to indiske kampfly er skutt ned i pakistansk luftrom i regionen. En indisk jagerflypilot ble arrestert og satt i varetekt av den pakistanske hæren.

Det indiske utenriksdepartementet annonserte samme dag at de også har skutt ned et pakistansk kampfly.

Fredag utleverte Pakistan den indiske jagerpiloten tilbake til hjemlandet. Torsdag uttalte Pakistans statsminister Imran Khan at utlevere er en «vennlig gest» mot India. Samme dag skal det ha brutt ut nye skuddvekslinger i regionen.

Årelang konflikt

Konflikten mellom India og Pakistan strekker seg helt tilbake til august 1947. Etter andre verdenskrig ble den britiske kontrollen av India nedkjempet, og en muslimsk og hinduisk nasjonalistisk bevegelse dukket opp – begge ønsket at landet skulle bli delt etter religiøs / etnisk identitet.

Delingen av India var ekstremt blodig. Ifølge FN ble flere hundre tusen drept, og millioner fordrevet fra sine hjem. Hinduer flyttet fra Pakistan til India, og muslimer fra India til Pakistan.

Samtidig oppsto det konflikt mellom landene om hvilket land grenseområdet Kashmir skulle tilhøre.

Kashmir ligger mellom India, Pakistan og Kina og er neste på størrelse med Storbritannia i areal.

Etter at Indias hindu-konservative statsminister Narendra Modi kom til makten i 2014 har fiendtligheten mot muslimer i India økt blant landets hindu-befolkning.