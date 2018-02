LYTTER: President Donald Trump lytter til sine medarbeidere under et møte i det Hvite Hus. Foto: Evan Vucci / TT / NTB Scanpix

Ny kåring: Trump er tidenes verste president

Kari Aarstad Aase Journalist, utenriksavdelingen

Publisert: 20.02.18 13:30

Hvilke amerikanske presidenter har vært best? Og hvilke har vært verst? Donald Trump har klart å sikre seg en historisk plassering.

Ifølge en rangering over alle amerikanske presidenter publisert i The New York Times, har president Donald Trump foreløpig sikret seg en sisteplass. Rangeringen er laget av Brandon Rottinghaus og Justi Vaughn, begge professorer i statsvitenskap . De har spurt tilsammen 170 andre statsvitere som er eksperter på utøvelsen av presidentembede. Tilsvarende undersøkelse ble laget i 2014.

Den nye rangeringen viser at tiden, og hendelser etter at de flyttet ut av Det hvite hus, kan endre oppfatningen av deres ettermæle som president. De som ligger fast er de sju første på lista, der Lincoln troner øverst og Washington er på 2. plass.

Barack Obama har rykket opp 10 plasser siden sist, fra 18. til 8. , mens president Ronald Reagan har gått fra 11. til 9. plass.

Bill Clinton derimot, har falt på rangeringen, fra 8. til 13.plass, sannsynligvis på grunn av at hans behandling av kvinner igjen er blitt aktualisert, mener forfatterne.

Ekspertene som har rangert presidentene, har også oppgitt sitt eget politiske ståsted. Den viser, ikke overraskende, at demokratene rangerte Reagan ni plasser lenger ned enn det republikanerne gjorde, mens demokratene plasserte Obama ti plasser lenger opp. De uavhengige er store beundrer av H.W. Bush og rangerer ham høyere enn Obama. Trump får nesten ingen drahjelp av republikanerne, selv de rangerer ham blant de fem dårligste presidentene i amerikansk historie.

Men selv om Trumps sisteplass plasserer ham i en skammelig kategori, skriver forfatterne, er det håp.

– Mange presidenter har hatt en svak start, men rettet opp kursen og forbedret sitt omdømme , skriver Rottinghaus og Vaughn.