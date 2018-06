SKUTT AV KOLLEGA: En mann som truet med kniv, ble søndag skutt i beinet av politiet i domkirken i Berlin. En politimann som deltok i aksjonen, ble truffet av en kollega og lettere såret. Foto: AP / NTB scanpix

Politimann skutt av kollega i domkirken i Berlin

NTB

Publisert: 04.06.18 00:45

UTENRIKS 2018-06-03T22:45:38Z

En tysk politimann ble skutt og lettere såret av en kollega da de skulle uskadeliggjøre en østerriker som truet andre med kniv i domkirken i Berlin.

Politiet rykket ut etter meldinger om en knivdesperado i Berliner Dom på den historiske Museumsinsel like etter klokka 16 søndag ettermiddag.

Mannen, en 53 år gammel østerriker, befant seg nær alteret og opptrådte ifølge politiet truende mot de rundt 100 andre som befant seg i domkirken.

Politifolkene forsøkte først å uskadeliggjøre ham ved hjelp av pepperspray, men da dette ikke lyktes, avfyrte en av politimennene skudd. Mannen ble truffet i beinet, men en annen politimann ble også truffet, opplyser politiets talsmann Winfrid Wenzel.

Begge de to ble kjørt til sykehus, og det ble først meldt at politimannen var alvorlig såret. Dette viste seg å ikke stemme, og vedkommende ble utskrevet fra sykehuset søndag kveld.

Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at den 53 år gamle østerrikeren hadde et «terrorist-motiv».

– Basert på det vi vet så langt, har vi ikke informasjon om at den mistenkte på noen som helst måte hadde et terrorist- eller islamistisk motiv, sier en talsmann for Berlin-politiet.

Østerrikeren skadet ingen i kirken, men viftet ifølge politiet med en kniv og opptrådte «verbalt aggressivt».