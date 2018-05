DEN GANG DA: Sykepleiere tar seg av nyfødte på et sykehus i Chongqing i sørvestre Kina i 2008. Foto: AP

Kilder til Bloomberg: Kina vurderer å la folk få så mange barn de selv vil

Publisert: 21.05.18 19:36 Oppdatert: 21.05.18 19:50

Kina vurderer å oppheve alle begrensninger på hvor mange barn en familie kan ha, skriver nyhetsbyrået Bloomberg med henvisning til anonyme kilder.

Dette kan skje allerede i år, ifølge Bloomberg. Det vil i så fall bety et endelig farvel med en kontroversiell politikk som ble innført for snart 40 år siden.

Den kinesiske regjeringen har bestilt forskning for å se på følgene av å avslutte barnebegrensningene og skal planlegge å oppheve dem over hele landet, ifølge kildene Bloomberg har snakket med og som ønsker å være anonyme.

Regjeringen skal ønske å bremse den stadig aldrende befolkningen samtidig som de vil avskaffe en politikk som har blitt sterkt kritisert internasjonalt.

I desember 2015 tok Kina offisielt farvel med den omstridte ettbarnspolitikken og vedtok en ny lov som gir gifte par anledning til å få to barn.

NTB skrev da at myndighetene er dypt bekymret over eldrebølgen som har skylt inn over Kina og at andelen arbeidsføre kinesere er på vei nedover, noe som har skapt frykt for økonomisk stagnasjon.

Ettbarnspolitikken, som ble innført I 1979, antas å ha forhindret rundt 400 millioner barnefødsler i Kina, og den har trolig bidratt sterkt til den sterke økonomiske veksten landet har opplevd de siste tiårene.

Unntakene fra ettbarnspolitikken har imidlertid vært mange. Etniske minoriteter har kunne få flere barn, og det samme har bønder på landsbygda dersom den førstefødte var en jente.