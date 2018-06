REAGERTE KJAPT: Kal Patel kastet seg i bilen for å finne vinneren. (Illustrasjonsbilde) Foto: Kansas Lottery

Fant lottokupong verdt over åtte millioner- leverte den tilbake

Publisert: 07.06.18 08:27 Oppdatert: 07.06.18 09:53

Kal Patel fra den amerikanske staten Kansas, sier han ikke angrer på at han ikke beholdt pengene selv.

Foreldrene til Kal Patel eier en liten butikk i byen Salina i Kansas, hvor Andy Patel arbeider. Inn i butikken kom en kunde som ville sjekke om han hadde vunnet på tre lottokuponger han hadde kjøpt tidligere, skriver nyhetsbyrået AP.

Andy Patel ble først gitt to kuponger, begge uten gevinst, men kunden ga ham aldri den tredje. Den glemte han på disken i butikken.

Andy Patel fant kupongen, og sjekket numrene. Han oppdaget raskt at gevinsten var på hele én million dollar. Han ringte med en gang Kal Patel, som ut ifra beskrivelsene skjønte hvem vinneren var.

Kal Patel satt seg i bilen og kjørte rundt i nabolaget. Til slutt fant han mannen kjørende, og klarte å stanse ham.

– Jeg viste ham lottokupongen, og fortalte at han hadde vunnet. Han begynte bare å skjelve, forteller Kal Patel.

Venner av lotto-helten har gjort narr av ham for å ha gitt fra seg vinnerbongen. Men Patel er tydelig på at han ikke kunne levd vel vitende om at han hadde tatt pengene fra en annen.

– Det føltes godt å gi kupongen tilbake, og tilbakemeldingen fra vinneren var veldig fin. De sa de hadde fått tilbake troen på menneskeheten, avslutter Kal Patel.

Om Patel fikk finnerlønn fra den heldige lottovinneren sier historien ingenting om.

En million dollar tilsvarer litt over åtte millioner kroner med dagens kurs.