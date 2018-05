BESKYTTET: To dager etter at lille Josephine Zainab Alli (7 mnd) ble begravd i en forstad til Freetown i Sierra Leone, viste prøver at hun likevel ikke var ebolasmittet. Foto: Espen Rasmussen

WHO: Potensial for eksplosiv spredning av ebola

Publisert: 18.05.18 23:16

En pasient er bekreftet smittet av ebolaviruset i en millionby i Kongo. Nå leter helsearbeidere desperat etter andre smittede. De gjør alt de kan for at det livsfarlige viruset ikke skal spre seg.

Det er fire år siden ebolaviruset spredte seg i Vest-Afrika og kostet 11.000 mennesker livet. Smitten døde langsomt ut i 2016, før viruset nå dukker opp igjen: For en uke siden ble det bekreftet et utbrudd i et lite befolket skogsområde øst i Kongo. En person var død. Man mistenkte at også to andre personer døde av smitten.

Lettelsen over at det var et avsidesliggende område som var rammet, gikk fort over: Nå bekreftes et eboladødsfall i en millionby ved Kongo-elven. Havnebyen Mbanaka ved bredden av Kongo-elven omtales som den travleste mellom Kinshasa og Kisangani.

WHO skriver fredag formiddag at det er meldt om 45 tilfeller av den dødelige sykdommen. 11 er bekreftet og 25 er døde.

Tidligere er 3 personer i et område lenger øst bekreftet smittet av ebola. Man tror at minst 44 mennesker er smittet her, men bekreftelsen gjelder bare tre personer. 23 dødsfall er ifølge Leger Uten Grenser undersøkt av helsemyndighetene i Kongo. Ett gjelder den døde personen fra millionbyen Mbanaka.

WHO tror smitten kan ha blitt brakt til millionbyen via to-tre personer som hadde deltatt i en begravelse i det øde området Bikoro ved innsjøen Lac Tumba.

BBC melder at Verdens helseorganisasjon WHO fredag skal erklære ebolasituasjonen i Kongo som en internasjonal folkehelsekrise. Ekspertmøtet i Genève skal diskutere smittescenarioer. Man frykter at utbruddet skal spre seg til nabolandene som er tett befolket, fattige og med et dårlig utbygd helsevesen.

Høsten 2014 ble Leger Uten Grensers Silje Lehne Michalsen ebolasmittet i Sierre Leone og fraktet hjem til Norge og Oslo universitetssykehus for behandling. Under kan du se pressekonferansen da hun ble friskmeldt.

– Det er potensial for en eksplosiv spredning, sier Peter Salama i WHO til BBC.

Han er visegeneralsekretær for katastrofeforberedelser og respons. Mbanka er en travel havneby. Mye av trafikken på elven går til hovedstaden Kinshasa som er 10 millioner innbyggere.

Salama beskriver et intenst arbeid for å spore opp personer som man vet har hatt kontakt med døde eller de som er bekreftet smittet.

– Mange oppsøkes i områder som bare kan nås med motorsykkel, sier Salama til BBC.

Han mener at det er en fordel at befolkningen i Kongo er kjent med ebolautbrudd og vet hvordan de skal unngå smitte.

Gjennomsnittlig dødelighet er 50 prosent, men i det siste utbruddet i Vest-Afrika varierte dødeligheten fra 25 prosent til skyhøye 90 prosent. Man tror at smitte spres over store områder via infisert kjøtt, blant annet laggermus som mange jakter og spiser. Foreløpig er det symptomene som behandles, blant annet ved tilførsel av væske. Det første kjente utbruddet kom ifølge WHO i Sør-Sudan i 1976 . Siden er det oppdaget fem varianter av viruset.

Leger Uten Grenser har team på plass i området. Det er også Verdens helseorganisasjon og FN-organisasjonen UNICEF. Med erfaringer fra det fryktelige utbruddet for fire år siden, er det lagt en plan for å stanse viruset.

Fakta Sekspunktsplan Slik beskriver Leger Uten Grenser planene: Pasienten behandles og isoleres.

Det jobbes aktivt for å finne andre pasienter.

Mennesker som har hatt kontakt med den/de smittede følges tett for mulig smitte.

Helsearbeidere driver informasjonsarbeid for å stanse smitten.

Det gis støtte til vanlig helsearbeid, slik at pasienter med andre sykdommer kan få hjelp.

Begravelser gjennomføres på en måte som ikke sprer smitte. Tradisjoner for begravelser endres.

Tilbys vaksine

Det syvende punktet i planen har det vært jobbet intenst med siden det forrige utbruddet. En vaksine utviklet av Merck har vist gode resultater, men er fortsatt ikke godkjent. Pasienter vil likevel få tilbud om å vaksinere seg, selv om vaksinen fortsatt er på forsøksstadiet. Kongos helsemyndigheter har bestilt 4000 doser.

– Både etisk råd i Kinshasa og Leger Uten Grensers Etiske råd har godkjent at vaksinen tilbys som et forskningsprosjekt. De som velger å ta vaksinen, vil bli fulgt tett. De blir informert om prosjektet og deltagelse er selvsagt frivillig, skriver Leger Uten Grenser i en oppdatert Ebola-rapport.

BBC skriver at det er ankommet doser med vaksiner og at flere er på vei. De lagres på −60 til −80 kuldegrader, noe som er en utfordring i et land med ustabil elektrisitet.

Utbruddet i i millionbyen Mbanaka er det niende i den Demokratiske republikken Kongo. Totalt har verden hatt 17 utbrudd. Det siste var i Sierra Leone, Guinea og Liberia i 2014–2016.

