PÅ’N IGJEN: Sent søndag kveld sier Trump at en delegasjon er på plass i Nord-Korea for å forberede et toppmøte likevel. Foto: Manuel Balce Ceneta / TT NYHETSBYRÅN

Donald Trump sier USA er på plass i Nord-Korea for å forberede møte

Publisert: 28.05.18 02:35

Etter en uke med «blir det, blir det ikke» om toppmøtet mellom USA og Nord-Korea, sier president Trump søndag at hans stab er i Nord-Korea for å forberede et møte med Kim Jong-un.

Det var nok en gang på Twitter Donald Trump delte siste nytt. I 22.30-tiden søndag kveld norsk tid, skrev han:

«Vår USA -stab er på plass i Nord-Korea for å forberede møtet mellom Kim Jong-un og meg selv. I tror virkelig at Nord-Korea har et fantastisk potesial og en dag vil bli en stor nasjon økonomisk. Kim Jong-un er enig med meg om dette. Det kommer til å skje!»

Utenriksdepartementet har ifølge AP tidligere sagt at en utsendelse fra USA var i Penmunjom, på grensen til den demilitariserte sonen DMZ mellom Nord– og Sør-Korea.

Trump trakk seg torsdag fra det planlagte møtet i Singapore 12. kuni, men sa deretter at det likevel kunne skje. Nord-Korea har også sagt at de er åpne for et møte,